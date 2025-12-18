Il futuro della diversity: l'evoluzione della Strategia DE&I aziendale tra polarizzazione e DE&I hushing



Questo fenomeno descrive l'abbandono silenzioso del tema, anche a livello di comunicazione, spesso per il timore di attirare critiche. Evitare questo passo indietro è fondamentale per preservare la credibilità.

Nonostante l'aumento delle ostilità in alcuni contesti, la rotta globale punta ancora verso l'integrazione della DE&I come elemento centrale della strategia DE&I aziendale. Semplicemente comunicare non è più sufficiente. È necessario agire in modo misurabile e autentico, allineando le iniziative al purpose

- aziendale. Diventa cruciale avere il coraggio di prendere una posizione chiara e difenderla con coerenza, specialmente per creare workplace

- sostenibili e attrattivi. I benefici sono concreti: un recente studio di Ipsos Doxa ha dimostrato che le aziende con politiche di inclusione strutturate registrano impatti positivi, superando il 70% dei casi, in aree chiave come il benessere lavorativo, le relazioni tra colleghi e il senso di appartenenza.

Lo scenario internazionale in rapida trasformazione

La svolta, in parte, ha le sue radici negli Stati Uniti.



L'ordine esecutivo di Donald Trump per l'eliminazione dei programmi DE&I a livello federale ha innescato una reazione a catena. Molte grandi corporation hanno reagito ridimensionando o abbandonando iniziative interne. Google, Meta e Walmart hanno annunciato tagli, mentre altre, come Apple, hanno strenuamente difeso le proprie scelte. Altre ancora, inclusa McDonald's, hanno cercato vie intermedie per bilanciare l'impegno con la crescente pressione esterna.

Il fenomeno di contenimento era iniziato già prima, accelerato dalla sentenza della Corte Suprema statunitense che aveva dichiarato incostituzionale l’Affirmative Action

- nelle ammissioni universitarie. Questo ha fatto sì che anche il settore privato temesse accuse di discriminazione inversa. A complicare il quadro, un sondaggio Harris Polls/Axios Vibes condotto a inizio 2025 ha rivelato che il 57% degli americani non vedeva impatti significativi delle iniziative DE&I sulla propria carriera.

Il contesto italiano tra ritardi e impegno

In Italia, il quadro risulta essere in chiaroscuro.



L’Italia si colloca all’85° posto nel Global Gender Gap Report 2025 del WEF, un dato che suggerisce margini di miglioramento significativi. Nondimeno, il numero di imprese certificate per la Parità di Genere supera le 8.000 unità.

Da un lato, il Diversity Brand Index 2025 ha registrato un lieve incremento dell’ostilità verso la diversità (+3,8 punti rispetto al 2023). Dall'altro, l’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano ha rilevato che oltre la metà delle aziende italiane intende proseguire o espandere le proprie iniziative DE&I. Ciononostante, secondo l’ultima ricerca Ipsos Doxa, solo il 18% degli intervistati lavora in realtà aziendali con programmi di inclusione strutturati. Questo divario tra intenzione e azione strutturata dimostra la sfida che attende la strategia DE&I aziendale nel Paese.

La comunicazione inclusiva B2B come leva strategica per la reputazione

L’analisi di Competence enfatizza come una corretta comunicazione inclusiva B2B rappresenti una leva strategica imprescindibile nell’impegno DE&I.



Secondo lo studio Misurare l’Inclusione

- di Valore D del 2024, il 69% delle aziende italiane considera l’inclusione nella comunicazione interna e più della metà la integra nelle azioni verso l’esterno.

Tuttavia, l’effetto può essere un boomerang. Lo studio Eumetra ha mostrato che, se da un lato una comunicazione DE&I efficace rafforza la fiducia e la reputazione aziendale diversità (per il 38% delle donne e il 28% degli uomini), dall'altro comunicare in modo errato o incoerente rischia di compromettere irreparabilmente la credibilità e l'autenticità dell'impegno dichiarato.

Questi aspetti sono cruciali per le nuove generazioni. La Gen Z, in particolare, pone l’impegno DE&I come fattore discriminante nella scelta di un datore di lavoro: Monster aveva evidenziato che la quasi totalità dei più giovani (83%) valuta attivamente questo aspetto. Inoltre, l'assenza di favoritismi e il trattamento imparziale sono priorità assolute, come confermato dall'indagine Best Workplaces for GenZ 2025 di Great Place to Work Italia.





Il quadro europeo e i nuovi standard di trasparenza

L’Europa fornisce una cornice normativa che spinge per una visione strutturata, trasparente e misurabile della DE&I, che spesso si allarga in DEIA (Diversità, Equità, Inclusione e Accessibilità). L’Unione Europea (UE) promuove l'impegno attraverso diverse direttive, dalle quote di genere nei board

- all'adesione all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Normative recenti, come la Direttiva per la Trasparenza Retributiva e l’European Accessibility Act, impongono standard elevati di rendicontazione e trasparenza, rendendo l'approccio proattivo una necessità regolamentare, non solo etica.

5 Linee guida per una Strategia DE&I aziendale efficace

La comunicazione dell'inclusione è un riflesso diretto della cultura aziendale. Solo le imprese che integrano profondamente la DE&I nei processi interni, nel purpose

- e nelle azioni quotidiane possono veicolare il messaggio con credibilità, creando un senso di appartenenza duraturo. Ecco le linee guida fornite da Competence per una comunicazione inclusiva B2B di successo:

- Rendere visibili impegni e risultati: la comunicazione deve rendere tangibili i progressi con politiche reali e verificabili, dimostrando coerenza tra parole e comportamenti.



- Azione pratica: pubblicare con regolarità report con dati disaggregati su rappresentanza e iniziative sull’inclusione;

- Integrare la DE&I nella narrazione di brand: la DE&I non deve essere un elemento isolato, ma parte integrante della narrazione aziendale, emergendo coerentemente nei contenuti HR, CSR e di Marketing. - Azione pratica: realizzare campagne coordinate e condivise tra comunicazione esterna e interna, employer branding, HR e Sustainability;

- Rispettare il contesto locale: i valori globali devono essere declinati in modo credibile nei diversi Paesi, adattando il tono, i temi e le priorità alle sensibilità locali. - Azione pratica: modulare il contenuto di policy e comunicazioni, nel rispetto dei vincoli normativi e tenendo conto delle sensibilità linguistiche e culturali locali, evitando stereotipi;

- Coinvolgere le persone: l’inclusione è credibile solo se raccontata da chi la vive. È fondamentale dare voce a dipendenti e ambassador

- di diversi background. - Azione pratica: raccogliere e dare voce a testimonianze autentiche e facilitare la partecipazione attiva, promuovendo video interviste e spazi sui canali dove condividere esperienze;

- Sensibilizzazione interna prima di comunicazione esterna: un’organizzazione non può comunicare inclusione se non è internamente preparata.



- Azione pratica: attivare percorsi di formazione diffusa, ad esempio su bias

- inconsci, micro-esclusioni, linguaggio inclusivo e leadership

- empatica.