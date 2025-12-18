Gender gap: aziende italiane in ritardo con la direttiva europea sulla trasparenza retributiva



“Spesso alle aziende manca una piena consapevolezza dell’esistenza del fenomeno e la normativa interviene proprio per spingerle ad analizzarlo in modo strutturato. Conoscere e analizzare il fenomeno porta, infatti, a una presa di coscienza, che di per sé è già un grande valore aggiunto, e costituisce un primo passo per affrontare una questione strutturale: le donne costituiscono circa il 51% della popolazione in età lavorativa, ma solo il 42% degli occupati”.

Questa disparità evidenzia la necessità urgente di un adeguamento normativo aziende italiane rapido e profondo.

L'analisi rivela come la maggior parte delle aziende adotti un approccio cauto o minimale. Oltre la metà delle organizzazioni, precisamente il 54,7%, si posiziona in una fascia di reazione passiva o meramente compliant rispetto alla Direttiva UE 2023/970. Circa il 30,5% delle aziende predilige un approccio passivo, caratterizzato dall'assenza di iniziative concrete e dalla percezione della Direttiva come non prioritaria o poco chiara. Queste organizzazioni tendono a rimandare ogni azione, in attesa del decreto attuativo nazionale.



Accanto a queste, il 24% delle realtà aziendali adotta una strategia tattica. Il loro focus principale è circoscritto al rispetto formale della normativa e all'adempimento di quanto sarà imposto dal decreto, al solo scopo di assicurare la conformità ed evitare l'applicazione di sanzioni. Una quota più estesa, pari al 39,5%, è in evoluzione. Questo gruppo di aziende integra gli interventi della direttiva trasparenza retributiva con obiettivi più ampi, legati alla brand reputation e alla proposta di valore per il dipendente (employee value proposition). Qui, il divario di genere è solo uno degli indicatori chiave (KPI) monitorati, inserito in un concetto più vasto di equità e parità. Solo il 5,9% delle aziende ha un approccio realmente sostenibile, dove la Direttiva diventa parte integrante di un processo di cambiamento culturale e organizzativo orientato a sostenibilità, equità e inclusione.

La cultura organizzativa come motore del cambiamento

È interessante notare come la cultura interna all'organizzazione pesi in modo superiore rispetto alla dimensione aziendale quando si tratta di garantire politiche retributive eque e trasparenti.



Le aziende che mostrano un approccio più strategico, quelle dotate di politiche HR strutturate e attente alle best practice di mercato (benchmark), ottengono livelli di readiness più elevati. Certamente, la dimensione organizzativa ha il suo peso, sebbene minore. Le grandi organizzazioni, infatti, hanno spesso maggiori risorse da investire nell'introduzione di strumenti atti a garantire l'equità. Ciononostante, fattori come l'area geografica e il settore di appartenenza incidono in modo marginale sul livello di preparazione.

Monitoraggio, equità e trasparenza: dove si annidano i maggiori ostacoli

Analizzando nel dettaglio le leve e gli strumenti inclusi nei criteri di analisi - Monitoraggio, Equità e Trasparenza - il ritardo più marcato si riscontra nell'ambito del monitoraggio. Molte organizzazioni non dispongono ancora di strumenti e processi formalizzati per misurare i KPI richiesti dalla Direttiva, come appunto il gender pay gap Italia. Per quanto riguarda la trasparenza, le principali criticità individuate riguardano tre aspetti fondamentali:

- la richiesta al candidato delle precedenti informazioni sulla retribuzione, pratica che la Direttiva vieta;

- l'accesso alle informazioni relative alla retribuzione media per stesso ruolo o ruolo di pari valore e per genere;

- l'accessibilità ai criteri che definiscono il pacchetto retributivo e la progressione economica.





Equità e trasparenza sono leve di attrazione

Costruire una cultura retributiva fondata su trasparenza ed equità non significa soltanto rispondere a imperativi normativi e reputazionali, ma influisce direttamente su fattori chiave come la motivazione, l'engagement e la fidelizzazione dei collaboratori, specialmente tra le nuove generazioni. Secondo lo studio People Engagement: Laboratorio Permanente di ODM Consulting, la retribuzione rimane la leva principale del Total Reward. Ma l'ambiente di lavoro, il welfare e lo sviluppo professionale stanno assumendo un peso sempre maggiore. L'analisi di quattro cluster specifici (due per generazione e due di genere) ha fornito indicazioni chiare. Per esempio, l'importanza attribuita alla retribuzione aumenta con l'età anagrafica. L'ambiente di lavoro risulta essere la leva con il peso maggiore per le donne. Lo sviluppo, invece, è cruciale per le generazioni più giovani, con valori simili tra uomini e donne. Il welfare si attesta intorno al 15% ed è percepito come uno strumento più flessibile, normato e trasparente.



Dalle rilevazioni, emerge un dato preoccupante: il 51% dei lavoratori ritiene che nella propria azienda non esistano strumenti adeguati a gestire in modo equo la ricompensa, la crescita e lo sviluppo. Le donne in particolare esprimono una percezione più critica rispetto ai colleghi uomini. Inoltre, circa il 40% delle persone sta valutando l'opzione di cambiare impiego, una percentuale che raggiunge il 50% tra i lavoratori più giovani. Nondimeno, nelle aziende italiane dove il livello di equità è percepito in modo positivo, la quota di giovani che cerca attivamente un nuovo lavoro scende al 23,8%. In uno scenario di forte competizione per i talenti, l'equità retributiva si dimostra una condizione necessaria per attrarre, motivare e trattenere le risorse umane.

L'analisi del divario retributivo per categoria

L'analisi dettagliata delle retribuzioni per genere conferma che gli uomini percepiscono salari mediamente superiori a quelli delle donne in tutte le categorie di inquadramento. In Italia, il gender pay gap Italia complessivo è pari al –10,4%.



Il divario più elevato si registra tra gli Operai con un –12,3%. Seguono i Dirigenti con –10,6% e gli Impiegati con –10%. Il gap risulta più contenuto tra i Quadri, fermandosi al –5,7%. Nelle società quotate, si nota un progresso dovuto all'applicazione della Legge n. 160/2019, con la presenza femminile nei Consigli di Amministrazione stabilmente intorno al 43%. Nonostante questi miglioramenti ai vertici, le donne rimangono sottorappresentate nel mercato del lavoro e impiegate prevalentemente in aree funzionali di staff. Questa sottorappresentazione si riflette anche ai livelli apicali. Soltanto il 2,2% delle donne ricopre la carica di Amministratrice Delegata, e solo il 3,5% quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ciononostante, un dato interessante riguarda le remunerazioni degli Amministratori Delegati per genere: una volta raggiunta la posizione apicale, non sussistono differenze significative nella definizione del pacchetto remunerativo per questo ruolo specifico (il GPG si attesta a un risibile 1,3%).

“La Direttiva UE 2023/970 è oggi poco conosciuta e non sempre considerata nella giusta misura.

Dalla nostra survey emergono quattro diversi approcci con cui le aziende si stanno avvicinando ai temi di equità e trasparenza retributiva e, in questo percorso, i fattori organizzativi e culturali fanno la differenza: le pratiche più evolute, come includere indici dettagliati di Equità, Trasparenza e Inclusione nel bilancio sociale e renderli condivisi all’interno dell’azienda, ottenere la certificazione UNI PdR 125 e confrontarsi con le best practice di mercato, restano ancora troppo poco diffuse e chi le adotta si differenzia sul mercato”, conclude Quarti. “Letta come un’opportunità e non solo come un adempimento burocratico, la Direttiva può diventare uno strumento per migliorare l’organizzazione, attrarre talenti e rispondere meglio ai bisogni delle persone. In questo contesto il ruolo del leader è cruciale, è chiamato a promuovere una cultura aziendale fondata sull’equità e sulla trasparenza contribuendo attivamente al cambiamento culturale e alla creazione di un ambiente di sicurezza psicologica basato su una leadership più inclusiva”.



