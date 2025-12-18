ChatGPT consuma ogni anno abbastanza elettricità per alimentare Roma per quasi due anni





I modelli di AI più avanzati stanno correndo senza sosta e le loro esigenze energetiche aumentano con la stessa velocità. Questa progressione mette sotto pressione le reti elettriche e alimenta forti preoccupazioni riguardo ai costi ambientali di un'intelligenza sempre attiva. Il caso di ChatGPT è emblematico: si stima che una singola richiesta consumi circa 18,9 wattora, un dato oltre cinquanta volte superiore all'energia necessaria per una tipica ricerca su Google. Se si osserva il fenomeno su larga scala, gli analisti di BestBrokers hanno calcolato l'uso annuo di elettricità di ChatGPT e lo hanno confrontato con i massicci fabbisogni elettrici di grandi città e Stati in tutto il mondo.

Quantificare l'impronta energetica dei modelli avanzati di AI sottolinea la loro dimensione colossale. Solo ChatGPT, si stima, consumi 17,23 terawattora di elettricità all'anno, un volume sufficiente ad alimentare l'intera Italia per ben 19 giorni e 17 ore, o la città di Roma per quasi un anno e nove mesi. Basandosi sulle attuali tariffe commerciali dell'elettricità, il mantenimento in funzione continua del modello comporta per OpenAI una spesa energetica annua stimata in 2,42 miliardi di dollari USA.



Questo evidenzia in modo chiaro la significativa richiesta di risorse che sta dietro all'implementazione dell'AI su vasta scala e l'incidenza che hanno tali cifre sui costi operativi modelli linguistici.

L'energia annuale di ChatGPT (17,23 TWh) per rispondere alle richieste degli utenti può fornire elettricità a queste città per:

- Parigi, Francia: 46 giorni (circa 1 mese e 16 giorni);

- Londra, Regno Unito: 166 giorni (circa 5 mesi e 14 giorni);

- Madrid, Spagna: 232 giorni (circa 7 mesi e 19 giorni);

- Berlino, Germania: 524 giorni (circa 1 anno e 5 mesi);

- Porto, Portogallo: 566 giorni (circa 1 anno e 6 mesi).

La lista prosegue con: Roma, Italia (628 giorni, circa 1 anno e 8 mesi); Stoccolma, Svezia (1048 giorni, circa 2 anni e 10 mesi); Dublino, Irlanda (1257 giorni, circa 3 anni e 5 mesi); Oslo, Norvegia (1257 giorni, circa 3 anni e 5 mesi); Copenaghen, Danimarca (1572 giorni, circa 4 anni e 3 mesi) e Amsterdam, Paesi Bassi (1795 giorni, circa 4 anni e 11 mesi).

Una ricerca recente condotta dal laboratorio AI dell'Università del Rhode Island ha stimato che una singola interrogazione su ChatGPT consumi circa 0,189 kWh di elettricità.



Con circa 810 milioni di utenti attivi settimanalmente, che inviano in media 22 richieste a settimana ciascuno, il consumo totale di elettricità di ChatGPT si attesta a circa 17,23 miliardi di kWh all'anno. Questo dato fa riflettere profondamente sull'impatto ambientale data center che gestiscono queste operazioni.

Nonostante l'enorme richiesta energetica, OpenAI genera ricavi considerevoli grazie ai suoi abbonamenti a pagamento. Alla fine del 2025, l'azienda contava circa 35 milioni di utenti paganti attraverso i piani Plus, Pro, Team, Enterprise ed Edu, arrivando a un fatturato annuo stimato in 11,46 miliardi di dollari USA. Di conseguenza, i 2,42 miliardi di dollari USA di costi annuali per l'elettricità di ChatGPT rappresentano in realtà meno di tre mesi del ricavo derivante dagli abbonamenti. Questa differenza sottolinea la sostenibilità finanziaria del modello, anche di fronte a un consumo energetico AI così elevato.

Su base giornaliera, si registrano 2,5 miliardi di richieste che consumano oltre 47,2 milioni di kilowattora di energia.



Considerando che la famiglia media consuma circa 29 kWh al giorno, l'energia richiesta annualmente da ChatGPT potrebbe facilmente alimentare tutte le famiglie private in Italia, che secondo Eurostat sono 26,30 milioni al 2024, per un periodo di circa 23 giorni. Per mettere questa scala in prospettiva ulteriore, l'elettricità utilizzata da ChatGPT in un solo anno sarebbe sufficiente per caricare completamente circa 238 milioni di veicoli elettrici, assumendo una dimensione media della batteria di 72,4 kWh. Visto che in Italia circolavano circa 272.581 veicoli elettrici a febbraio 2025, secondo il Mobility Portal Europe, il consumo di energia annuale di ChatGPT potrebbe, in teoria, ricaricare l'intera flotta EV italiana circa 873 volte. Questo scenario alza interrogativi importanti sulla sostenibilità AI aziendale futura e sulla gestione delle infrastrutture.

Il consumo di energia di ChatGPT per l'elaborazione delle richieste supera il consumo annuale di elettricità di diversi Stati europei, tra cui Slovenia, Estonia, Lussemburgo, Lettonia, Cipro e Malta.



Per dare un'idea concreta, ChatGPT potrebbe teoricamente alimentare il Regno Unito per quasi 20 giorni, la Germania per 12 giorni, la Francia per 13 giorni, l'Italia per 19 giorni e la Spagna per 23 giorni, evidenziando le massicce richieste elettriche dell'AI su scala globale.

Alan Goldberg, analista di dati e autore presso BestBrokers, ha commentato che le ultime iterazioni di ChatGPT e di altri modelli di AI all'avanguardia stanno raggiungendo una sofisticazione senza precedenti nel ragionamento, nella codifica e nelle attività generative, ma a un costo energetico immenso. Le operazioni quotidiane consumano ora elettricità su una scala che rivaleggia con intere nazioni, mentre le esigenze computazionali per l'addestramento e l'inferenza si misurano in decine di gigawattora. Ha poi aggiunto che i guadagni incrementali in efficienza sono reali, eppure vengono costantemente superati dalla crescita esplosiva nell'uso globale e dalla incessante espansione dei parametri del modello. In assenza di una rigorosa trasparenza e di standard di ottimizzazione applicabili, la rapida accelerazione dell'AI rischia di imporre profonde pressioni infrastrutturali e ambientali, sollevando urgenti interrogativi sulla sostenibilità di questa traiettoria tecnologica.



