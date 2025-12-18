AI nel real estate Italia: il sorprendente gap tra pianificazione e implementazione



L’AI nel Corporate Real Estate: un’adozione quasi universale

Nell'arco degli ultimi tre anni, la sperimentazione di progetti pilota di intelligenza artificiale nel settore del Corporate Real Estate (CRE) è cresciuta a ritmi impressionanti. A livello globale siamo passati da una minima percentuale del 5% al 92% dei decision maker

- coinvolti in test. L'Italia non è da meno, anzi, dimostra una progressione ancora più rapida: negli ultimi due anni, la quota di aziende che ha avviato test o progetti pilota è schizzata dal 64% al 95%.

Queste cifre segnano l’imminenza di una svolta, eppure indicano che gran parte delle organizzazioni si trova ancora nella fase iniziale. La vera sfida non è testare, ma trovare le soluzioni più efficaci per passare dalla sperimentazione a una piena e diffusa implementazione. Il paradosso italiano: ottimi pianificatori, esecuzione cauta

Le aziende italiane si distinguono per un approccio molto metodico alla pianificazione tecnologica. Gli intervistati hanno mostrato una maggiore proattività rispetto alla media globale nel definire il contesto strategico.





Il 68% delle realtà nazionali è in prima linea nell'implementare audit rigorosi sulle tecnologie esistenti, sui dati e sui processi, un dato nettamente superiore al 40% registrato a livello globale. Allo stesso modo, il coinvolgimento della leadership

- (la cosiddetta C-Suite) è prioritario per il 49% delle aziende, contro il 38% internazionale.

Però, nel momento di passare all’azione concreta, l’Italia adotta un passo più misurato. La modernizzazione dei sistemi esistenti viene implementata solo dal 27% degli occupier

- italiani, un dato inferiore al 34% globale. La trasformazione digitale real estate Italia sembra dunque affrontare un collo di bottiglia nell’aggiornamento infrastrutturale. Le priorità strategiche della C-Suite

I dirigenti d’azienda italiani si concentrano su obiettivi chiari e misurabili per i prossimi tre anni. Queste priorità riflettono la necessità di rispondere alle pressioni economiche e alle esigenze di sostenibilità, due fattori che determinano l’uso dell’AI.

Le priorità strategiche principali per la C-Suite delle aziende italiane sono:

- l’efficientamento dei costi energetici (59%);

- l’aumento della produttività della forza lavoro (59%);

- il raggiungimento dell'efficienza organizzativa (56%).





A queste si aggiungono due elementi fondamentali: la riduzione dei costi operativi tramite l'ottimizzazione del portfolio

- e la capacità di trattenere i talenti chiave. Applicazioni dell’AI e partnership

- strategiche

Le aree in cui l’AI viene già applicata con maggiore frequenza nelle aziende italiane confermano il focus sull’analisi e l’efficienza, aspetti cruciali per l’ottimizzazione costi operativi immobiliare. - utilizzo e analisi di dati nel settore immobiliare (41%);

- ottimizzazione dei portafogli (41%);

- location strategy (38%).

Un dato interessante emerge nel confronto internazionale: le aziende italiane risultano meno inclini all’uso dell’AI nella gestione energetica (28% rispetto al 45% globale) e nelle facility operations

- (23% rispetto al 33% globale). Questo evidenzia un potenziale di crescita in settori dove i risparmi potrebbero essere significativi. Per quanto riguarda l'implementazione, gli occupier

- italiani preferiscono bilanciare il controllo interno con il supporto esterno. Il 46% ricorre a partnership tecnologiche B2B immobiliare e strategiche in outsourcing, una percentuale nettamente superiore al 36% registrato a livello globale.



La sperimentazione strutturata degli investitori

Anche gli investitori immobiliari mostrano un interesse deciso per l’AI. L’80% del campione intervistato da JLL sta già testando nuove applicazioni o prevede di adottarle entro l'anno, un dato leggermente inferiore alla media globale (88%), ma comunque significativo della volontà di innovare.

Il 95% degli investitori riconosce esplicitamente che la tecnologia è indispensabile per gestire la volatilità del mercato e per migliorare la performance complessiva degli asset. Questo si traduce in un approccio strutturato: il 90% delle società ha definito roadmap

- tecnologiche specifiche per asset class

- e strategie integrate. Gli ambiti di applicazione dell’AI per gli investitori

Per gli investitori intervistati, l’AI è cruciale nel razionalizzare i flussi di lavoro e nel prendere decisioni informate. - workflow dei dati (56%);

- gestione dei progetti di investimento e attività sviluppo (50%);

- investment e portfolio management (31%).

L’adozione dell’AI si sta evolvendo lungo tutta la catena del valore, toccando anche aree come il leasing

- e la gestione degli occupier

- (38%), oltre ai processi di acquisizione e dismissione (31%).





Gli investitori italiani dimostrano una netta preferenza per il supporto esterno, scegliendo di affiancarsi a grandi aziende tecnologiche (50%) o di acquistare prodotti specializzati di AI da terzi (44%). Questa strategia permette loro di accedere rapidamente a capacità avanzate senza distogliere il focus

- dagli investimenti principali. I benefici di un approccio integrato

L’adozione strutturata dell'AI non è semplicemente una tendenza, ma un fattore di competitività misurabile. Francesca Fantuzzi, Head of Research di JLL Italia, ha affermato che dalla ricerca emerge che le aziende che hanno sviluppato nel CRE programmi Tech di successo ottengono vantaggi compresi tra i 20 e i 60 punti percentuali rispetto alle altre in tutte le principali aree analizzate.

I maggiori benefici si riscontrano nell’incremento delle competenze digitali dei team

- CRE, nella produttività, nella riduzione dei costi operativi e nella gestione più agile dei rischi e dei cambiamenti di mercato.

Lo sguardo è proiettato al futuro. L’adozione dell'AI, secondo Alberico Radice Fossati, Country Leader & Head of Capital Markets di JLL Italia, non è solo un indicatore di maturità digitale, ma un elemento che sta ridefinendo modelli operativi, processi decisionali e performance degli asset.



La combinazione di sperimentazione mirata, partnership

- e consapevolezza dei dati è il motore che sta alimentando la trasformazione digitale real estate Italia e rafforzando la sua competitività nel panorama economico globale.