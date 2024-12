Un nuovo thin client per ambienti di lavoro esigenti





L'evoluzione del lavoro verso cloud workspace e la trasformazione digitale guidata dall'AI, ha fatto emergere l'esigenza di endpoint sicuri e semplici, essenziali per settori come governo, finanza, sanità, retail e media. HP ha presentato il nuovo HP Elite t660 Thin Client, pensato per rispondere a queste necessità.

Questo thin client si distingue per sicurezza, gestibilità e potenza. Definito come il desktop “thin client più sicuro al mondo”, l'Elite t660 incorpora la piattaforma HP Wolf Security per proteggere da minacce e semplificare la gestione cloud.

Rispetto alla generazione precedente, offre una performance superiore del 58%.

Tra le caratteristiche principali, spiccano:

“Sicurezza ed efficienza degli endpoint migliorate”: l'Elite t660 è il primo thin client desktop con HP Wolf Security, che integra protezione nativa da attacchi e minacce, con funzioni come HP Sure Start, HP Sure Admin e HP Secure Erase. A differenza di altre soluzioni che aggiungono sicurezza esterna, questo approccio garantisce una protezione fin dalle fondamenta. La piattaforma HP Wolf Cloud Endpoint Manager semplifica la gestione dei client cloud da parte degli amministratori, su più dispositivi e sistemi operativi.

“Produttività a prova di futuro”: questo thin client è equipaggiato con processori Intel Core di 13a generazione, fino a 32GB di memoria e supporto per quattro monitor 4K, per una produttività elevata.

