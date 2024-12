Salesforce assume, una svolta inattesa grazie all'AI





Spesso, quando si parla di AI e lavoro, si pensa subito alla sostituzione dei lavoratori umani. L'azienda Salesforce, specializzata in software cloud per aiutare le imprese a migliorare le vendite, sta invece dimostrando il contrario. Ha infatti annunciato l'assunzione di 2.000 nuovi venditori proprio grazie all'AI. Questi nuovi assunti saranno responsabili della vendita di nuovi software basati sull'AI.

L'amministratore delegato di Salesforce, Marc Benioff, ha dato la notizia durante un evento aziendale a San Francisco, per altro in concomitanza con il lancio degli Agentforce 2.



0. Inizialmente, si parlava di 1.000 nuove assunzioni, ma la cifra è stata raddoppiata, segno della fiducia di Salesforce nel successo dei suoi prodotti AI. Benioff ha anche affermato di aver ricevuto già 9.000 candidature per i 2.000 posti disponibili, definendo questo fatto "incredibile".

L'annuncio di queste assunzioni arriva dopo un periodo difficile per l'azienda, che due anni fa aveva licenziato oltre 7.000 persone a causa di difficoltà economiche. Con queste 2.000 nuove posizioni, Salesforce potrebbe aumentare la sua forza lavoro di oltre il 2%, un'inversione di tendenza significativa.

A settembre, Benioff ha presentato Agentforce, un sistema basato sull'AI capace di svolgere compiti concreti in ambienti digitali, a differenza dei chatbot che si limitano a fornire risposte testuali o visive.