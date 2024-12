Salesforce Agentforce 2.0: l'AI trasforma il lavoro digitale con gli agenti





Salesforce, leader nel settore dell'AI CRM, ha presentato Agentforce 2.0, una versione potenziata della sua piattaforma per il lavoro digitale. Questo aggiornamento mira a fornire alle aziende strumenti più efficaci per gestire carichi di lavoro complessi e migliorare l'interazione con i clienti.

La nuova versione di Agentforce include una libreria di competenze predefinite, integrazioni rapide per la personalizzazione e la possibilità di utilizzarla su Slack.

Inoltre, sono stati compiuti progressi significativi nel ragionamento degli agenti e nella generazione di risposte tramite RAG (Retrieval-Augmented Generation). L'obiettivo principale è consentire ai team di scalare la forza lavoro con agenti personalizzati capaci di gestire compiti complessi con maggiore precisione.

Molte aziende faticano a gestire il carico di lavoro con le risorse disponibili. Le soluzioni di AI attuali spesso forniscono risposte generiche, senza azioni concrete. Agentforce 2.0 è stato progettato per superare queste problematiche, offrendo agenti AI in grado di ragionare sui dati, interagire con i flussi di lavoro e agire in modo autonomo, alleggerendo il carico dei team.

Secondo Marc Benioff, Presidente e CEO di Salesforce, *“Agentforce 2.

