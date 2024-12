Microsoft scommette sull'AI e sorpassa tutti nell'acquisto di chip Nvidia





Microsoft sta investendo massicciamente nell'AI, superando la concorrenza nell'acquisto di chip avanzati. Quest'anno, l'azienda ha acquistato un numero impressionante di chip "Hopper" prodotti da Nvidia, quasi il doppio rispetto ai suoi principali rivali.

Secondo il Financial Times, gli analisti di Omdia, una società di consulenza tecnologica, stimano che Microsoft abbia acquisito ben 485.000 chip "Hopper".

Questi chip sono fondamentali per l'elaborazione dei modelli di AI più complessi.

Questo dato è significativo se confrontato con gli acquisti di altre grandi aziende. Meta, ad esempio, si è fermata a 224.000 chip. Anche Amazon e Google, che pure investono nell'infrastruttura cloud, sono state distanziate da Microsoft. Questo dimostra la forte determinazione dell'azienda di Bill Gates nel campo dell'intelligenza artificiale.

L'ingente spesa di Microsoft riflette l'importanza strategica che l'azienda attribuisce all'AI. L'azienda ha aumentato gli investimenti per potenziare i propri servizi e creare nuovi prodotti basati su questa tecnologia. L'AI, infatti, è diventata un elemento chiave per la crescita e l'innovazione tecnologica.

