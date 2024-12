Mercati in attesa della FED: Milano sale, ma con cautela





Le borse europee mostrano un andamento misto, con la Borsa di Milano che registra un leggero rialzo. Questo avviene mentre gli investitori attendono con trepidazione le decisioni della Federal Reserve (la FED) sui tassi di interesse. Wall Street avanza moderatamente, con l'indice S&P 500 in crescita dello 0,25%. Il mercato si aspetta un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della FED. Inoltre, si attendono gli esiti delle riunioni della Bank of Japan (la BoJ) e della Bank of England (la BoE), previste per domani mattina.

L'euro si indebolisce rispetto al dollaro USA, con un calo dello 0,23%. L'oro mostra cautela, proseguendo la seduta con un lieve ribasso dello 0,43%. Il petrolio, invece, registra un aumento dell'1,41%, raggiungendo i 71,07 dollari al barile. Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si attesta a 117 punti base, con un piccolo aumento di 2 punti. Il rendimento del BTP decennale si posiziona al 3,40%. Le principali borse europee, come Francoforte e Londra, mostrano poche variazioni. Solo Parigi chiude con un modesto rialzo dello 0,26%. Piazza Affari conclude la giornata con un incremento frazionale dello 0,25% sul FTSE MIB. Anche il FTSE Italia All-Share registra un lieve aumento, raggiungendo i 36.609 punti. Il controvalore degli scambi a Milano è stato pari a 2,32 miliardi di euro, in calo del 22,28% rispetto alla seduta precedente.

I volumi scambiati sono diminuiti, passando da 1,35 miliardi a 0,66 miliardi di azioni. Tra i titoli principali di Milano, spiccano STMicroelectronics (+2,53%), BPER (+1,40%), Unicredit (+1,31%) e Prysmian (+1,24%). Invece, Moncler (-1,56%) ha registrato la peggiore performance. Anche Generali Assicurazioni (-1,23%) e A2A (-1,12%) hanno mostrato risultati negativi. Nel segmento FTSE MidCap, Maire (+3,08%), Moltiply Group (+2,71%), BFF Bank (+2,61%) e MFE A (+2,55%) sono i titoli migliori. Sesa, invece, ha segnato la performance peggiore, con un calo del 4,59%.