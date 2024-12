Intelligenza artificiale nel settore pubblico italiano: una trasformazione in atto (ricerca aws)





L'adozione dell'intelligenza artificiale (AI) e delle tecnologie digitali sta cambiando rapidamente il settore pubblico italiano. I lavoratori pubblici, di fronte alla necessità di maggiore efficienza e migliori servizi, segnalano che le loro organizzazioni stanno abbracciando l'AI a vari livelli. Un'indagine su 1.000 dipendenti pubblici in Italia condotta da Amazon Web Services (aws), “Unlocking Europe’s AI Potential”, rivela tendenze e sfide di questa trasformazione.

L'impatto dell'intelligenza artificiale: statistiche chiave

Quasi la metà (42%) delle organizzazioni pubbliche usa già strumenti di AI, e molte altre prevedono di farlo a breve. Tra chi utilizza l'AI, il 14% l'ha adottata nell'ultimo anno, il 26% tra uno e due anni fa, e il 44% da tre a cinque anni. I benefici principali includono miglioramenti nell'efficienza operativa (66%), nel processo decisionale (64%) e nell'esperienza dei cittadini (45%). L'adozione è spinta dall'aumento dell'efficienza (76%), dal risparmio di costi (51%) e dal miglioramento dei servizi (50%). L'80% delle organizzazioni che usano AI segnala una maggiore soddisfazione dei cittadini.

Nonostante i timori sulla sicurezza informatica, l'84% dei lavoratori del settore pubblico si dichiara fiducioso che i propri sistemi digitali, inclusa l'AI, siano protetti da attacchi informatici, soprattutto grazie alla conformità normativa (40%) e all'identificazione delle vulnerabilità (38%).

Investimenti in formazione, infrastrutture e collaborazioni strategiche saranno cruciali per promuovere l'adozione e i miglioramenti dell'AI in Italia.

"Le organizzazioni devono ancora affrontare diversi ostacoli nell’adozione dell’AI"