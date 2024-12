Eurozona: a novembre cresce al 2,2% l’inflazione annuale





Se l’unico compito della BCE è mantenere l’inflazione intorno al 2% nell’Eurozona, questo può essere considerato svolto. Anche se il mantenimento dei tassi di interesse permane tutt’ora troppo alto rispetto alle reali necessità dell’economia di gran parte dei Paesi, per cui il costo del denaro è ancora troppo alto per imprese e famiglie. C’è solo da sperare che la crisi che da qualche tempo colpisce Francia, Germania e altro Paesi del nord, che propugnano da sempre una politica di austerità, faccia loro capire che è il caso di cambiare decisamente passo, perché la tanto temuta inflazione è ormai un ricordo e scenderà ancora nel 2025.





Infatti, secondo quanto rilevato da Eurostat, il tasso di inflazione annuale dell'area dell'euro è stato del 2,2% a novembre 2024, in aumento rispetto al 2,0% di ottobre. Un anno prima, il tasso era del 2,4%. L'inflazione annuale dell'Unione europea è stata del 2,5% a novembre 2024, in aumento rispetto al 2,3% di ottobre. Un anno prima, il tasso era del 3,1%.



I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Irlanda (0,5%), Lituania e Lussemburgo (entrambi 1,1%). I tassi annuali più alti sono stati registrati in Romania (5,4%), Belgio (4,8%) e Croazia (4,0%). Rispetto a ottobre 2024, l'inflazione annuale è diminuita in quattro Stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in venti. L’Italia ha fatto registrare un +1,5%, la Germania un +2,4%, la Francia un +1,7% e la Spagna un +2,4%.



A novembre 2024, il contributo più elevato al tasso di inflazione annuale dell'area dell'euro è derivato dai “servizi” (+1,74 punti percentuali, pp), seguiti da “prodotti alimentari, alcolici e tabacco” (+0,53 pp), “beni industriali non energetici” (+0,17 pp) ed “energia” (-0,19 pp).