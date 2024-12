Crisi in Volkswagen: la famiglia proprietaria Porsche-Piech spingerebbe per tagli drastici





La famiglia Porsche-Piech, azionista di maggioranza di Volkswagen, sembra sostenere con forza i piani dell'azienda per affrontare la crisi. Il loro obiettivo? Raggiungere la competitività a lungo termine, anche a costo di drastiche misure.

Secondo fonti del Financial Times, la famiglia ha indicato chiaramente la necessità di ridimensionare l'azienda. Questo si traduce nella chiusura di diverse fabbriche in Germania e nel taglio di migliaia di posti di lavoro.

Si parla anche di una riduzione del 10% degli stipendi per il personale rimanente.

Queste misure, secondo il management di Volkswagen, sarebbero necessarie per contrastare il calo delle vendite in Europa. Il consiglio di fabbrica, che rappresenta i lavoratori, si oppone fermamente. I rappresentanti dei lavoratori hanno assicurato che nessun impianto tedesco sarà chiuso, evidenziando una forte divergenza di vedute.

La famiglia Porsche-Piech ha una priorità diversa rispetto ad altri membri del consiglio di sorveglianza, come i rappresentanti dei lavoratori e lo stato della Bassa Sassonia, che detiene il 20% dei diritti di voto. Questi ultimi sembrano più preoccupati per il mantenimento dei posti di lavoro.

I sindacati sostengono che i tagli ai costi, sebbene utili per i profitti a breve termine, non risolverebbero il problema del calo delle vendite in Europa e in Cina.