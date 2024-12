Criptovalute e lusso: si apre davvero una nuova era per i pagamenti?





Il valore in forte crescita del Bitcoin ha catturato l'attenzione dei marchi di alta moda e dei rivenditori. Questo interesse sta spingendo sempre più aziende a offrire le criptovalute come metodo di pagamento. L'obiettivo? Attrarre nuovi clienti facoltosi e fidelizzare gli investitori in criptovalute.

Fino a poco tempo fa, solo poche griffe, come LVMH, Hublot, Tag Heuer, Gucci e Balenciaga, avevano sperimentato i pagamenti in cripto. Ora, la situazione sta cambiando rapidamente.

Il grande magazzino francese Printemps ha annunciato una partnership con Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, e con la società finanziaria francese Lyzi. Questa collaborazione permetterà di accettare pagamenti in Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute nei negozi francesi di Printemps. "Siamo il primo grande magazzino europeo a farlo", ha dichiarato l'azienda.

Secondo David Princay, presidente di Binance Francia, questa mossa ha generato molto interesse: "Abbiamo ricevuto diverse chiamate da altri marchi del lusso". Anche il produttore di accendini e penne di lusso S.T. Dupont ha intenzione di accettare pagamenti in criptovalute in due negozi parigini entro le vacanze.

Nel settore delle esperienze di lusso, la compagnia di crociere Virgin Voyages ha iniziato a offrire un abbonamento annuale da 120.

L'aumento del valore del Bitcoin nel 2021 aveva già suscitato l'interesse dei marchi del lusso, con Tag Heuer e Gucci che avevano iniziato ad accettare pagamenti in criptovalute negli Stati Uniti.