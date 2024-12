Crescita record per Keyless, ingresso di nuovi advisor: Profumo e Caio





Keyless, azienda leader nel settore dell'autenticazione biometrica che tutela la privacy, ha chiuso il 2024 con una crescita sorprendente. Questo successo è dovuto all'acquisizione di nuovi clienti e all'arrivo di due importanti advisor: Alessandro Profumo, ex CEO di Leonardo, UniCredit e Monte dei Paschi di Siena (MPS), e Francesco Caio, ex CEO di Cable & Wireless e Poste Italiane. Entrambi i manager, supportati da Rialto Capital, forniranno una guida strategica per consolidare la posizione di Keyless nel mercato.

I ricavi annui ricorrenti di Keyless sono aumentati del 657% rispetto al 2023, dato registrato all'inizio di dicembre 2024. Si prevede che questo aumento raggiungerà il 780% entro la fine dell'anno. Questo incremento dimostra la forte domanda per le soluzioni di autenticazione biometrica che offrono sicurezza e protezione della privacy.

"Il 2024 è stato un anno di svolta per le biometrie che tutelano la privacy," ha dichiarato Andrea Carmignani, CEO e co-fondatore di Keyless. L'azienda ha superato le aspettative in termini di risultati di mercato e sviluppo tecnologico. Carmignani ha ringraziato clienti, partner e la comunità dei servizi finanziari per aver creduto nella visione di Keyless, che mira a ridefinire l'autenticazione. L'azienda ha chiuso l'anno con una crescita notevole, maggiore attenzione da parte del mercato, nuove assunzioni strategiche e una presenza crescente nel settore finanziario.