Cala la disoccupazione giovanile in Cina, ripercussioni sull'economia





La disoccupazione tra i giovani nelle città cinesi mostra segnali di miglioramento. A novembre, si è registrato il terzo calo consecutivo dopo il picco raggiunto ad agosto. Questo dato arriva dopo che il governo aveva interrotto la pubblicazione dei dati per diversi mesi.

Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, il tasso di disoccupazione urbana per i giovani tra i 16 e i 24 anni, esclusi gli studenti, è sceso al 16,1%. A ottobre era al 17,1%. Anche la disoccupazione nella fascia 25-29 anni è diminuita leggermente, passando dal 6,8% al 6,7%. Il tasso di disoccupazione per le persone tra i 30 e i 59 anni è rimasto invariato al 3,8%.

Il tasso di disoccupazione nazionale a novembre si è attestato al 5%. È importante notare che questi dati non includono chi ha smesso di cercare lavoro e non considerano la situazione nelle aree rurali. La Cina aveva interrotto la pubblicazione dei dati sulla disoccupazione giovanile dopo che aveva raggiunto un record del 21,3% nel giugno del 2023.

L'Ufficio Nazionale di Statistica ha ripreso a pubblicare questi dati nel dicembre 2023, dopo aver cambiato il metodo di calcolo per escludere gli studenti. La ripresa economica cinese quest'anno è stata incerta a causa della debole domanda interna e della crisi immobiliare.

Nonostante le difficoltà, alcuni funzionari si aspettano che l'economia raggiunga l'obiettivo di crescita del 5% per il 2024. Il governo ha introdotto misure di stimolo per rafforzare l'economia in vista di possibili ostacoli esterni, come un'eventuale seconda amministrazione Trump negli Stati Uniti.

Consiglieri del governo cinese hanno suggerito di mantenere un obiettivo di crescita economica del 5% anche per il prossimo anno. Questo si accompagnerebbe a forti stimoli fiscali per compensare l'impatto delle nuove tariffe di Trump sulle esportazioni del Paese.

Questi dati suggeriscono una possibile stabilizzazione del mercato del lavoro giovanile cinese, anche se rimane essenziale monitorare gli sviluppi futuri.