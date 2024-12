Banche europee: quali sono le migliori è più sicure per la BCE nel 2024





Il settore bancario dell'area dell'euro ha dimostrato una notevole solidità nel 2024. La BCE, la Banca centrale europea, ha pubblicato i risultati del suo processo di revisione, lo SREP, e ha definito le priorità per gli anni 2025-27.

Secondo la BCE, le banche hanno mantenuto solidi livelli di capitale e liquidità, superando i requisiti minimi. Il CET1, un indicatore chiave di solidità patrimoniale, si è attestato al 15,8% a metà 2024, in leggero aumento rispetto all'anno precedente.

Anche il coefficiente di leva finanziaria è salito al 5,8%. I tassi di interesse più alti hanno inoltre migliorato la redditività delle banche.

Un parametro fondamentale per valutare la solidità delle banche è il P2R, ovvero il requisito di secondo pilastro. Questo requisito è stabilito dalla BCE attraverso lo SREP. Il P2R è un requisito patrimoniale specifico per ogni banca che va ad aggiungersi al requisito minimo, il primo pilastro, nel caso in cui quest'ultimo non copra determinati rischi. Le banche che non rispettano il P2R possono incorrere in sanzioni.

Un P2R basso indica che una banca necessita di meno capitale aggiuntivo per gestire i rischi. "Avere un P2r basso significa che l’istituto deve mantenere un livello di capitale supplementare inferiore per far fronte ai rischi" e quindi può essere considerata più solida.

