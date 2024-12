Accordo tra Cineca e Leonardo per il supercalcolo





Un accordo importante è stato siglato tra CINECA e Leonardo. CINECA, un consorzio che si occupa di supercalcolo, metterà a disposizione le sue potenti risorse di calcolo. L’obiettivo è sviluppare piattaforme che aiutino la ricerca, l'istruzione e la formazione. Questo accordo punta anche a favorire il trasferimento di tecnologie avanzate alle aziende.

Leonardo, una grande azienda nel settore aerospaziale, difesa e sicurezza, utilizzerà il supercomputer davinci-1. Con esso, le soluzioni sviluppate da CINECA diventeranno applicazioni pratiche, concentrandosi sull'industrializzazione e sulla protezione dei dati.

Inoltre, Leonardo offrirà supporto computazionale quando CINECA non potrà gestire tutti i carichi di lavoro.

In pratica, CINECA fornirà la potenza di calcolo necessaria per creare piattaforme dedicate alla ricerca e all'istruzione, cercando di spingere le aziende ad adottare competenze nel calcolo ad alte prestazioni (HPC). Si tratta di un passo avanti nel trasferimento tecnologico e nella diffusione di competenze chiave per il futuro.

"La collaborazione con CINECA punta a rendere più competitivo il sistema industriale italiano, grazie all’uso di infrastrutture di supercalcolo ad altissima efficienza," ha affermato Roberto Cingolani. "La potenza di calcolo e la capacità di archiviazione dati sono oggi indicatori cruciali per misurare lo sviluppo di una nazione, forse più del PIL".



Questo sottolinea quanto il supercalcolo sia ormai fondamentale per la crescita economica.

Alessandra Poggiani ha commentato: "La missione di CINECA è promuovere il trasferimento tecnologico. Crediamo che la collaborazione con Leonardo, creando un percorso virtuoso dalla ricerca all'applicazione, sarà fondamentale per sostenere l'innovazione e lo sviluppo economico del Paese." L'unione di ricerca e applicazione pratica sembra essere la chiave per un futuro più avanzato.