Accenture espande il suo raggio d'azione acquisendo IQT Group





Accenture ha annunciato l'accordo per l'acquisizione di IQT Group, azienda italiana specializzata in servizi di ingegneria per grandi progetti infrastrutturali. Questa mossa strategica mira a combinare le capacità di Accenture in AI e tecnologie digitali con l'esperienza di IQT Group, per aiutare i clienti a pianificare, eseguire e gestire progetti infrastrutturali a emissioni zero in modo più efficiente. IQT Group, con sede a Rovigo, si concentra sulla progettazione e supervisione di progetti infrastrutturali a zero emissioni, in particolare nel settore della produzione e trasmissione di elettricità.

L'azienda collabora con fornitori di servizi pubblici, assistendo aziende sia private che pubbliche nella costruzione e modernizzazione di reti integrate di elettricità e acqua. Inoltre, si occupa di massimizzare l'efficienza energetica di siti industriali e commerciali, e progetta e gestisce reti per operatori di telecomunicazioni.

I recenti progetti di IQT Group hanno sostenuto la transizione italiana verso l'energia pulita nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un programma europeo che mira a modernizzare le infrastrutture italiane e migliorare l'efficienza energetica per un futuro a zero emissioni. I servizi di IQT Group coprono l'intero ciclo di vita dei progetti infrastrutturali, dagli studi di fattibilità alla gestione delle autorizzazioni ambientali, fino alla definizione delle specifiche tecniche e alla garanzia di efficienza, sicurezza e sostenibilità durante tutto il progetto.

I termini finanziari dell'acquisizione di IQT Group non sono stati resi noti e la transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le autorizzazioni antitrust.