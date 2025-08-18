Una storica partnership: NordVPN e Bologna FC uniscono le forze per la sicurezza digitale dei tifosi



La decisione di unire le forze con un'azienda come NordVPN riflette la visione lungimirante del club, che mira a salvaguardare la propria comunità anche nell'arena virtuale. L'unione con il Bologna FC rappresenta un onore, come dichiarato da Cristian Gianni, Country Director di NordVPN per l'Italia. Ha evidenziato come il calcio connetta milioni di persone, sempre più spesso attraverso piattaforme online, rendendo la sicurezza informatica una priorità imprescindibile. Il supporto offerto da NordVPN mira a proteggere l'esperienza digitale dei sostenitori del Bologna FC, che siano impegnati nello streaming sicuro delle partite o in viaggio per seguire la loro squadra. La collaborazione tra NordVPN e il Bologna FC non si limiterà a una semplice sponsorizzazione. Le due realtà lavoreranno insieme per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della protezione dei dati. Saranno promosse campagne che incoraggeranno i tifosi a utilizzare reti sicure, soprattutto quando seguono le partite in streaming, acquistano merchandising ufficiale o condividono le loro emozioni sui social media.



Inoltre, i tifosi del Bologna FC avranno accesso a sconti e offerte esclusive dedicate ai servizi di NordVPN. Christoph Winterling, Chief Revenue Officer del Bologna FC, ha ribadito il valore di questo accordo. Ha espresso il proprio orgoglio nell'accogliere NordVPN tra i partner del club, sottolineando che questa intesa simboleggia l'incontro tra due entità animate da una comune visione di eccellenza e un forte impegno verso la crescita della sicurezza informatica. La professionalità offerta da NordVPN si configura come un inestimabile valore aggiunto sia per il Bologna FC sia per i suoi sostenitori, consentendo loro di supportare la squadra in piena privacy online, ovunque si trovino. NordVPN, scelta da milioni di utenti a livello globale, si configura come il partner tecnologico ideale per i sostenitori del Bologna FC. Consente loro di seguire la squadra in totale tranquillità. Sia che si stia guardando una partita nel comfort della propria casa, mentre si viaggia all'estero, o magari gustando un caffè al bar, NordVPN garantisce una connessione internet veloce, stabile e, soprattutto, protetta.



La sua rigorosa politica "no-log", verificata in modo indipendente, assicura che la privacy digitale degli utenti rimanga sempre al sicuro, un aspetto fondamentale nell'attuale panorama online.