Perchè le azioni europee continuano a presentare valutazioni interessanti rispetto a quelle USA





Nel Regno Unito, intanto, la crescita economica affronta venti contrari. La Banca d'Inghilterra si prepara, come ampiamente previsto, a tagliare i tassi di interesse di circa 50 punti base entro la fine del 2025. Questo nonostante l'inflazione si mantenga ancora ben al di sopra dell'obiettivo ufficiale del 2,0%. Nonostante queste sfide a breve termine, i fondamentali delle aziende europee sono rimasti solidi, con previsioni di utili costanti e una ripresa dell'attività sui mercati dei capitali che inizia a farsi sentire.

Un esempio eloquente è l'acquisizione di Electrical Components International (ECI) da parte di Rosebank Industries PLC per ben 1,14 miliardi di sterline. Questa operazione rappresenta una delle più grandi fusioni e acquisizioni nel Regno Unito dell'ultimo decennio, a testimonianza di una forte fiducia da parte degli investitori. Segna, inoltre, la maggiore raccolta di capitale primario nel Regno Unito dal 2021.

Nondimeno, gli investitori mantengono alta la vigilanza sulle discussioni commerciali in corso e, al di là degli effetti tariffari immediati, osservano le più ampie tendenze di disinflazione globale che si delineano verso la fine dell'anno.





Guardando alla performance nazionale nel corso del mese, Portogallo, Norvegia e Paesi Bassi hanno superato il benchmark, distinguendosi positivamente. Svizzera, Regno Unito e Belgio hanno, al contrario, mostrato un andamento più debole.

Sul fronte settoriale, l'energia, i servizi di pubblica utilità e il settore IT hanno registrato le migliori performance, dimostrando resilienza e attrattiva. Ma i settori dei beni di consumo di base, dei beni di consumo discrezionali e della sanità hanno sottoperformato, indicando una minore propensione al rischio o un rallentamento della domanda in queste aree.

Per Tom O’Hara, Investment Director European Equities di GAM, il panorama degli investimenti in Europa è in piena trasformazione strutturale. È modellato da un mutamento delle dinamiche globali e da una rinnovata enfasi sull'autosufficienza. Sebbene per lungo tempo vi sia stato scetticismo sulla capacità dell'Europa di attuare riforme significative, l'aumento dell'incertezza geopolitica generato dal conflitto tra Russia e Ucraina, dall'aggressività commerciale degli USA e da una crescita economica ancora debole sta imponendo un cambiamento ineludibile.





La Germania si trova in prima linea in questo riassetto, allontanandosi gradualmente da un rigoroso conservatorismo fiscale. Gli stimoli annunciati per le infrastrutture e la difesa sono destinati ad avere ricadute positive sull'economia, attirando anche capitali privati dall'estero. Si intravede la possibilità che lo stimolo fiscale tedesco possa favorire le società quotate in altri Paesi con una significativa esposizione verso l'economia della Germania.

A livello di Unione Europea, emergono alcuni segnali di riforme più favorevoli agli investitori. Questi includono:

- il sostegno al consolidamento bancario transfrontaliero;

- i colloqui per una più profonda unione del risparmio e degli investimenti;

- il consolidamento in settori strategici come gli appalti nel settore spaziale e della difesa;

- un allentamento di alcune politiche ambientali;

- una maggiore attenzione alla competitività generale.

Le azioni europee continuano a presentare valutazioni interessanti se confrontate con quelle delle loro controparti statunitensi.



Esiste un divario valutativo superiore al 30% che, a nostro avviso, potrebbe ridursi man mano che la fiducia negli asset europei si rafforza. In questo contesto dinamico, rimane la determinazione a navigare lo scenario macroeconomico e normativo in evoluzione, mantenendo un approccio d'investimento disciplinato e saldamente orientato ai fondamentali.