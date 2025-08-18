L'ombra della diplomazia su Milano agita i mercati: occhi puntati sulla FED



I partecipanti ai mercati sono focalizzati su un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della FED già a settembre: la probabilità stimata per una tale mossa è dell'83%. Una decisione di questa portata, se confermata, avrebbe un impatto significativo, capace di ridisegnare gli scenari economici e di investimento a livello internazionale. Questo scenario tiene in scacco le borse europee, che si muovono con cautela, ponderando ogni possibile sviluppo. La capacità di anticipare o reagire prontamente a tali eventi diventa una componente essenziale per chi opera sui mercati. Intanto, sul fronte dei titoli di stato, lo spread BTP-Bund, che misura la differenza di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi, si mantiene stabile a quota 82 punti base, registrando solo un leggerissimo incremento. Il settore bancario italiano ha vissuto una giornata di debolezza, con le principali istituzioni che hanno registrato perdite significative. Tra queste, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit, BPER Banca, Banco BPM e Intesa Sanpaolo hanno tutte chiuso in ribasso di oltre lo 0,8%.



Questo andamento riflette forse una fase di consolidamento o una maggiore prudenza da parte degli investitori verso il comparto. A Piazza Affari, l'indice principale FTSE MIB ha concluso la seduta sostanzialmente invariato, fermandosi a 42.642 punti. Il mercato italiano ha mostrato una scarsa dinamicità, influenzato dai volumi di scambio ridotti, tipici del periodo estivo, in particolare della settimana di Ferragosto. Molti operatori sono ancora in vacanza, e questo si traduce in una minore liquidità e in movimenti contenuti. Eppure, alcuni titoli hanno saputo distinguersi. Il settore della Difesa europea sta vivendo un momento di rinnovato interesse, spinto dalle crescenti esigenze di riarmo del continente. In questo contesto, Leonardo ha brillato, chiudendo con un incremento del 2,6% e posizionandosi come il miglior titolo della giornata. L'azienda beneficia evidentemente delle prospettive positive legate agli investimenti in sicurezza. Anche altri nomi importanti come Nexi, Campari e TIM hanno mostrato un andamento positivo, sostenuti da risultati aziendali recenti che hanno soddisfatto le aspettative degli investitori.



Questi movimenti, sebbene inseriti in un contesto di mercato più ampio e stagnante, indicano settori o aziende capaci di generare valore anche in condizioni di generale attesa.