L'AI rivoluziona il fabbisogno energetico globale: nuove sfide e opportunità per gli investimenti



La Commissione Europea valuta che saranno necessari oltre 220 miliardi di euro all'anno in investimenti nelle reti di trasmissione e distribuzione fino al 2050 per supportare la transizione energetica. Negli Stati Uniti, il National Transmission Planning Study del Dipartimento dell'Energia suggerisce che espandere la rete del 50-100% entro il 2035 è la via più efficiente per assicurare affidabilità, con una spesa cumulativa che potrebbe raggiungere 1.400 miliardi di dollari. La soluzione più logica a questo crescente fabbisogno energetico risiede nell'incremento della quota di energia pulita, ma il percorso per sfruttarne appieno il potenziale è ancora lungo. Nel frattempo, diventa cruciale puntare sui leader del clean tech, aziende che operano in settori diversificati e che detengono le tecnologie chiave per ottimizzare le reti e, di fatto, abilitare la transizione green, un imperativo ineludibile. Il fenomeno della domanda di energia spinta dai data center è un megatrend di portata globale.



I numeri parlano chiaro: secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, entro il 2026, i data center potrebbero raddoppiare il loro consumo elettrico rispetto al 2022, raggiungendo i 1.000 TWh, un valore equivalente alla domanda annuale del Giappone. Il caso di Google è particolarmente emblematico: tra il 2019 e il 2024, le sue emissioni di CO₂ sono aumentate del 48%, nonostante gli sforzi e gli investimenti in rinnovabili, a causa di una forte crescita dei consumi e di una insufficiente decarbonizzazione della catena di approvvigionamento. Una singola richiesta a ChatGPT è circa dieci volte più energivora di una ricerca su Google. In un mondo dove l'AI diventa onnipresente, la questione energetica si trasforma in una vera e propria emergenza. Non è più sufficiente sostituire le fonti fossili; oggi è indispensabile aggiungere rapidamente nuova capacità produttiva, assicurando che sia sostenibile e accessibile. Un'analisi di Goldman Sachs indica che anche in Europa, dopo quindici anni di declino, la domanda di energia elettrica è destinata a crescere.



Le richieste di connessione alle reti di distribuzione da parte di nuovi data center sono aumentate in modo esponenziale. Sulla base dei dati raccolti dalle utility europee, si stima una pipeline di data center pari a circa 170 GW, l'equivalente di un terzo dell'attuale domanda elettrica europea. Anche considerando una realizzazione parziale, tra il 25% e il 50%, ciò comporterebbe un aumento della domanda di energia del 10-15% nei prossimi dieci-quindici anni. In Germania, il consumo elettrico si attesta ancora sui livelli del 1990, ma le nuove connessioni, non solo per i data center ma anche per il settore manifatturiero e per i punti di ricarica dei veicoli elettrici, dovrebbero generare un'inversione strutturale del trend entro due o tre anni. Goldman Sachs prevede una crescita annua dell'1-2% tra il 2025 e il 2027, con un'accelerazione fino al 3% più avanti nel decennio. Negli Stati Uniti, per confronto, la domanda elettrica sta già mostrando una forte crescita, alimentata da data center, AI e mobilità elettrica, con previsioni di aumento del 2-4% annuo nei prossimi anni.



Il divario tra domanda e capacità sta emergendo più rapidamente in stati come il Texas e la Virginia. Anche l'Italia si prepara a questa svolta strutturale, posizionandosi sempre più come snodo strategico nella nuova geografia digitale. Milano, in particolare, è divenuta un punto nevralgico per l'espansione dei data center nel Mediterraneo, con una potenza installata che nel 2024 ha raggiunto i 238 MW IT, segnando un +34% rispetto al 2023, superando città come Madrid e Varsavia. A trainare questa crescita sono la posizione geografica favorevole, la crescente disponibilità di energia rinnovabile e l'approdo di cavi sottomarini strategici come BlueMed e Africa, oltre agli investimenti dei big tech globali. Secondo il report 2025 del Centro Studi RINA sui Data Centre in Italia, nel biennio 2025-2026 si prevedono oltre 10 miliardi di euro di investimenti in nuove infrastrutture, con una crescente attenzione alla sostenibilità: alimentazione al 100% rinnovabile, sistemi di raffreddamento ad acqua e recupero del calore per il teleriscaldamento urbano.



Il futuro dell'energia, dunque, passa anche da questi nuovi poli tecnologici, luoghi dove la domanda elettrica non è solo una variabile tecnica, ma si integra in una vera e propria strategia nazionale per la resilienza, la decarbonizzazione e la competitività. Secondo Luca Moro, Chief Investment Officer del fondo SpesX di FIEE Sgr, "per comprendere come sfruttare al meglio questo trend dal punto di vista degli investimenti, è essenziale considerare che il mix energetico del prossimo futuro sarà inevitabilmente ibrido. Le energie rinnovabili rappresentano una soluzione chiave, ma il loro sviluppo è soggetto a rallentamenti, anche a causa di incertezze politiche, come nel caso di un'eventuale elezione di Donald Trump. Il nucleare di quarta generazione o gli Small Modular Reactors (SMR) non saranno disponibili su larga scala prima del 2035. Nel frattempo, è necessario individuare alternative".

Il gas, in questo contesto, sta tornando a svolgere un ruolo centrale: solo negli Stati Uniti, i progetti per nuova capacità da gas sono passati da 6 GW a 17,5 GW, il livello più alto dal 2017.



Le utility americane, dal canto loro, prevedono investimenti record per alimentare i data center, con un aumento del 22,3% sul 2024, mentre le grandi aziende tecnologiche come Google, Amazon e Meta stanno siglando accordi ventennali per l'acquisto di energia nucleare da operatori privati quali Vistra, Constellation Energy e Talen. In parallelo, l'industria dell'AI si affida a fornitori specializzati come Vertiv, leader nei sistemi di raffreddamento e gestione energetica dei data center, per garantire efficienza e continuità operativa. Come si muoveranno i mercati finanziari in questo scenario? Dopo un lungo periodo di incertezza normativa e forte volatilità, si intravedono segnali di stabilizzazione. Le normative per il settore delle installazioni solari ed eoliche appaiono ora più chiare rispetto a quanto sembrava dopo l'elezione di Trump. Il Big Beautiful Bill del 4 luglio 2025, la legge di Bilancio americana, rappresenta un evento di chiarimento normativo che permette di tornare a investire con maggiore visibilità.



In un mercato azionario in rialzo, i titoli delle clean tech e delle rinnovabili presentano oggi valutazioni depresse, nonostante i fondamentali siano in miglioramento. Questo crea interessanti opportunità per un posizionamento strategico. Secondo Morgan Stanley, il comparto europeo delle utility, che nel 2024 ha sottoperformato rispetto a quello statunitense (l'S&P Utilities ha registrato un +20% contro il -5% delle controparti europee), potrebbe beneficiare di un riposizionamento positivo dei prezzi grazie all'incremento strutturale della domanda e a una migliore allocazione di capitale nel settore delle rinnovabili. I segmenti del solare onshore e dell'eolico terrestre sono i comparti preferiti, con più cautela invece per l'offshore wind e il solare residenziale. La componentistica, grazie alle restrizioni al commercio internazionale, riceve una spinta verso la produzione locale, soprattutto negli Stati Uniti. Nei prossimi dodici-diciotto mesi ci si aspetta un ritorno ai fondamentali, con un rimbalzo del settore.



La diminuzione dei tassi di interesse dovrebbe inoltre favorire le valutazioni delle aziende più esposte alla transizione energetica. Guardando più a lungo termine, tre forze principali potranno plasmare i rendimenti: la velocità con cui i governi renderanno bancabile il nucleare di nuova generazione, l'effettiva rimozione dei "colli di bottiglia" autorizzativi per le rinnovabili e il prezzo del carbonio, destinato a influenzare il costo del capitale fossile. L'era dell'elettricità intelligente offre un arco narrativo potente, dalla crisi tangibile di un blackout mediterraneo fino alla promessa di un cloud carbon-neutral. Rischi e opportunità si intrecciano, ma convergono su un punto fermo: chi possiede, ottimizza o finanzia l'infrastruttura critica della nuova economia digitale siede oggi al centro della prossima gold rush energetica. La storia, come i mercati, premia chi arriva preparato.