Il complesso intreccio: diplomazia e mercati globali tra attese e manovre strategiche



La posizione di Putin è netta: l'Ucraina dovrebbe cedere tutte le terre conquistate dalla Russia, oltre a vaste aree che, in oltre tre anni di conflitto, non è ancora riuscita a occupare. Una richiesta irricevibile per Zelensky e i leader europei, che, non a caso, sono attesi a Washington per affiancarlo nell'incontro odierno con Trump. L'immediata reazione dei mercati, però, suggerisce una percezione di minor rischio di nuove sanzioni o dazi statunitensi sulle esportazioni di petrolio russo. Questa lettura si è riflessa in una modesta flessione dei prezzi del greggio, con il Brent che ha registrato un calo dello 0,3%.

Nel frattempo, l'atmosfera sui mercati azionari è perlopiù positiva. Il Giappone e Taiwan, ad esempio, hanno segnato nuovi record, e le principali azioni cinesi hanno raggiunto il picco degli ultimi dieci mesi. Anche i future azionari europei e di Wall Street mostrano un rialzo di circa lo 0,2%.



A sostenere queste valutazioni vi è una robusta stagione degli utili, come evidenziato dai dati di Goldman Sachs: gli utili per azione (EPS) delle aziende dell'S&P 500 sono cresciuti dell'11% su base annua. Ancora più significativo è il fatto che il 58% delle società ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per l'intero anno.

Le prossime settimane saranno cruciali per avere un quadro più chiaro della salute della spesa dei consumatori, con diverse grandi catene al dettaglio che pubblicheranno i loro risultati. Tra queste figurano Home Depot, Target, Lowe's e Walmart. Saranno dati capaci di offrire una visione più approfondita sulla resilienza del potere d'acquisto delle famiglie, un indicatore chiave per l'andamento economico generale.

Sul fronte della politica monetaria, l'evento più atteso è senza dubbio il simposio di Jackson Hole della Federal Reserve. Il presidente Jerome Powell terrà un discorso venerdì, concentrandosi sulle prospettive economiche e sul quadro politico della Fed.



Non è previsto un momento dedicato alle domande e risposte, il che rende il suo intervento ancor più rilevante per le direzioni future. La presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Christine Lagarde, e il governatore della Bank of England, Andrew Bailey, parteciperanno anch'essi a discussioni di gruppo. I future sui tassi d'interesse prezzano una probabilità dell'85% di un taglio dei tassi della Fed a settembre. Di conseguenza, qualsiasi segnale meno accomodante da parte di Powell potrebbe rappresentare una battuta d'arresto per i mercati obbligazionari.

Mentre le aspettative sulla Fed tengono ancorate le rese a breve termine, la parte lunga della curva continua a mostrare nervosismo. Le preoccupazioni riguardano l'inflazione, il deficit di bilancio e la politicizzazione della politica monetaria, fattori che stanno contribuendo all'irripidimento della curva dei rendimenti. Anche le rese dei titoli di stato europei sono in aumento, forse in parte per la crescente consapevolezza degli ingenti prestiti che i governi dovranno contrarre per coprire l'aumento delle spese per la difesa.



Un quadro che delinea un futuro economico complesso, in cui dinamiche politiche e macroeconomiche si influenzano reciprocamente in un continuo gioco di equilibri.