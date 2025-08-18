I mercati guardano al summit USA-Europa: cosa si decide sul futuro dell'Ucraina?

La settimana sui mercati europei si preannuncia con un'apertura in territorio positivo, mentre gli occhi degli investitori sono puntati su un appuntamento cruciale a Washington. Nella capitale degli Stati Uniti, un vertice diplomatico di alto livello riunirà i principali leader europei e il presidente Donald Trump per discutere la situazione in Ucraina e cercare un accordo di pace. Al tavolo della Casa Bianca siederanno figure di spicco. Tra queste, la premier italiana Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer.



Con loro ci sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, una presenza fondamentale in un momento così delicato. Questo incontro segue di pochi giorni un altro summit significativo, quello in Alaska tra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Quei colloqui, pur importanti, si erano chiusi senza che si raggiungesse un cessate il fuoco, lasciando il fronte diplomatico ancora aperto a nuove iniziative urgenti. Ciononostante, la volontà di proseguire il dialogo permane. Intanto, la notte ha visto i mercati dell'area Asia-Pacifico muoversi prevalentemente in rialzo, riflettendo un cauto ottimismo in attesa degli esiti di questi colloqui internazionali. Anche i futures azionari statunitensi hanno segnato un leggero incremento. Questo andamento positivo arriva dopo una settimana favorevole a Wall Street, alimentata in larga parte dalle persistenti aspettative di una possibile riduzione dei tassi di interesse. Il sentiment complessivo suggerisce un certo sollievo tra gli operatori.


Sul fronte dei dati macroeconomici, la giornata odierna si presenta relativamente tranquilla. Le uniche pubblicazioni di rilievo previste riguardano la bilancia commerciale spagnola e quella dell'Unione Europea:
- La bilancia commerciale spagnola;
- La bilancia commerciale dell'Unione Europea. Questi dati, seppur importanti per l'analisi economica regionale, non dovrebbero impattare in modo significativo il sentiment generale dei mercati, che resta focalizzato sugli sviluppi geopolitici.


Politica della Privacy e cookie