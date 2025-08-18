DAZN svela il MyClubPass: la Serie A Enilive come mai prima e un mondo di sport in diretta



Con MyClubPass si potranno vivere tutte le trentotto partite della squadra prescelta nella Serie A Enilive, seguendone ogni tappa, sia in casa sia in trasferta. Oltre agli incontri, il Pass include anche i contenuti pre e post-partita, gli highlights e i programmi on demand specificatamente dedicati alla propria squadra. Ciononostante, l'offerta di DAZN si estende ben oltre il singolo club, per tutti coloro che vivono lo sport a trecentosessanta gradi. L'applicazione leader nell'intrattenimento sportivo globale continua, anche per questa stagione, a proporre un vasto catalogo di eventi da non perdere. Il calcio italiano e internazionale rappresenta un pilastro dell'offerta, con la Serie A Enilive che vede dieci partite per ogni turno di campionato disponibili esclusivamente su DAZN. A questo si aggiungono tutte le gare della Serie BKT e l'intera Serie A Femminile eBay, garantita sull'applicazione fino al 2027. Sul fronte internazionale, sono disponibili tutte le partite de LALIGA EA SPORTS fino al 2029 e il meglio della Liga Betclic portoghese.



L'offerta multisport di DAZN si arricchisce ulteriormente in termini di ampiezza e qualità, grazie anche alla consolidata partnership con Warner Bros. Discovery. La piattaforma offre ai suoi abbonati un numero ancora maggiore di eventi sportivi in diretta. Ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, già parte integrante dell'offerta e che continueranno a trasmettere il meglio delle competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, si uniscono ora le competizioni integrali trasmesse da Eurosport. Questo significa la copertura completa di eventi di primo piano come il Roland Garros e gli Australian Open di tennis, entrambi in esclusiva Eurosport. Gli appassionati potranno seguire ogni istante dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, le dirette integrali di tutte le tappe del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta, e ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismo del calendario UCI, tra cui figurano la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre, la Liegi-Bastogne-Liegi, la Parigi-Roubaix e il Giro di Lombardia.



L'offerta include anche tutte le principali discipline degli sport invernali, ogni appuntamento sull'ottagono dell'UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour, e gli sport motoristici con il campionato WEC, lo Speedway e la Formula E. Non solo. A completare il panorama multisport presente su DAZN, si aggiunge il grande volley, italiano e internazionale:

- Dalla SuperLega maschile e Serie A1 femminile, con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato;

- Alla CEV Champions, con tutte le partite dei club italiani, maschili e femminili, e i migliori match della massima competizione europea;

- Fino alla Volleyball Nations League, maschile e femminile, e molto altro, come le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup, nonché di molte altre competizioni internazionali, come il Campionato Mondiale;

- L'edizione del 2025 vedrà la Nazionale femminile impegnata dal 22 agosto al 7 settembre e l'Italvolley maschile dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine e il Mondiale per Club maschile e femminile.



Per arricchire ulteriormente l'offerta multisport, sono inclusi anche l'NFL, la grande boxe e il meglio del Fighting internazionale, l'NFL Game Pass e gli Europei di basket maschili in partenza il 27 agosto. L'ampia gamma di opzioni di abbonamento consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza di visione. Per la stagione 2025/2026, DAZN presenta diversi piani, ciascuno con caratteristiche e costi specifici. È sempre consigliabile consultare il sito ufficiale di DAZN per conoscere le condizioni più dettagliate di tutti i piani. Ecco una panoramica completa delle principali formule di abbonamento disponibili: DAZN MYCLUBPASS – Nuovo piano con validità limitata attivabile fino al 31 agosto. Il tuo Club di Serie A a partire da un equivalente mensile di 27€/mese. - Questo Pass permette di seguire tutte le sfide e le emozioni della propria squadra di Serie A Enilive, scegliendo il club al momento della sottoscrizione. Copre tutte e 38 le partite che la squadra disputerà nel corso della stagione, oltre agli show pre e post-partita, tutti gli highlights e i contenuti on demand dedicati.



- Il piano è sottoscrivibile dal 18 agosto al 31 agosto, salvo eventuali proroghe o altre promozioni. È pensato per tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), per i nuovi clienti e per i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports. - Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 329€, il prezzo mensile equivale a 27,42€/mese. - Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 29,99€. - È possibile guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet. DAZN SPORTS (ex pacchetto Start) – A partire da 8,25€ al mese. - Questo pacchetto è dedicato agli amanti del multisport e include il meglio del volley italiano e internazionale, maschile e femminile, con le due migliori partite in programma ogni settimana del campionato di Serie A, la CEV Champions League Volley, la VNL, le edizioni 2025 e 2027 del Campionato Mondiale, la CEV Cup e Challenge Cup, il Beach Soccer, e molte altre competizioni internazionali come il Mondiale per Club maschile e femminile.



- A completare l'offerta multisport, si aggiungono l'NFL, la grande boxe e il meglio del Fighting internazionale, inclusi gli Europei di basket maschili in partenza il 27 agosto. - Il pacchetto comprende anche tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2, permettendo di seguire il grande tennis con l'Australian Open e il Roland Garros (entrambi esclusiva Eurosport), il ciclismo con il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta, gli sport invernali incluse le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, gli sport da combattimento con alcuni degli imperdibili incontri di UFC, boxe e molto altro. - Si presenta come il pacchetto più economico di DAZN per gli sportivi a tutto tondo che non sono interessati al calcio. - Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 99€, il prezzo mensile equivale a 8,25€/mese, con un risparmio di 80€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincolo annuale.



- Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 11,99€, con un risparmio di 36€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincolo annuale. - Per chi preferisce la massima flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 14,99€ senza il vincolo annuale. - È possibile guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet. DAZN FULL (ex pacchetto Standard) – A partire da 29,92€ al mese. - Questo pacchetto è dedicato ai tifosi più appassionati di grande calcio italiano e internazionale, e agli amanti dello sport a trecentosessanta gradi. Include l’offerta completa di DAZN al prezzo più competitivo: dalla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con tutta LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga Betclic portoghese, il calcio femminile con tutta la Serie A femminile eBay. - A questo si aggiungono gli Europei di basket maschili in partenza il 27 agosto, il multisport con l’NFL, il meglio del volley italiano e internazionale, maschile e femminile, con le due migliori partite in programma ogni settimana del campionato di Serie A, la CEV Champions League Volley, la VNL, l’edizione 2025 e 2027 del Campionato Mondiale, la CEV Cup e Challenge Cup e il Beach Soccer, nonché di molte altre competizioni internazionali come il Mondiale per Club maschile e femminile.



- Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, è incluso un ampio catalogo di eventi sportivi premium: infatti, nel pacchetto Full, sono incluse tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2 – dal grande tennis con l’Australian Open e Roland Garros (esclusive Eurosport) al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC e agli sport invernali con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. - Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 359€, il prezzo mensile equivale a 29,92€/mese, con un risparmio di 180€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincolo annuale. - Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 34,99€, con un risparmio di 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincolo annuale. - Per chi preferisce la massima flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 44,99€ senza il vincolo annuale.



- È possibile guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet. DAZN FAMILY (ex pacchetto Plus) – A partire da 49,91€ al mese. - Questo è il pacchetto pensato per le famiglie e consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse, offrendo il massimo dell’esperienza DAZN e tutte le competizioni incluse nel pacchetto Full. - Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 599€, il prezzo mensile equivale a 49,92€ (circa 25 euro a testa al mese, per due persone), con un risparmio di 240 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincolo annuale. - Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 59,99€ (circa 30 euro a testa al mese, per due persone), con un risparmio di 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincolo annuale. - Per chi preferisce la massima flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 69,99€ (34,99€ per singolo accesso a rete differente) senza il vincolo annuale.



- Offre la possibilità di guardare contemporaneamente da due reti internet differenti, il che lo rende il pacchetto ideale per chi vive lo sport in casa, ma anche fuori, condividendolo con un familiare. DAZN GOAL (ex pacchetto Goal Pass) – A partire da 10,75 euro al mese. - Questo piano è pensato per gli appassionati di calcio italiano e gli amanti del grande calcio internazionale. Include tutte le partite della Serie BKT, 3 match a giornata di Serie A Enilive in co-esclusiva, tutta la Serie A femminile eBay, tutta LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga portoghese. - Si configura come il pacchetto dedicato al calcio più economico, soprattutto per chi vuole seguire la propria squadra che milita nella Serie B e il calcio europeo. - Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 129€, il prezzo mensile equivale a 10,75€/mese, con un risparmio di 110 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincolo annuale. - Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 13,99€, con un risparmio fino a 72 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincolo annuale.



- Per chi preferisce la massima flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 19,99€ senza il vincolo annuale. - È possibile guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.