



Eppure, in questa carestia di eccellenze, emerge una punta di diamante che arriva dal sud. GalileoLife, realtà con sede in Puglia, si piazza al 25° posto della graduatoria. Questa impresa supporta i farmacisti nel processo di trasformazione dei loro punti vendita in centri servizi per la salute e il benessere. Non è solo questione di mobili o scaffali: è un cambio di visione che mette al centro il cittadino. Forse l'aria del mare aiuta, o forse è solo la prova che la visione strategica non ha latitudine.

Il resto della rappresentanza italiana si distribuisce nella seconda metà della lista, mostrando quanto sia ripida la salita per le nostre PMI. Ecco chi ha ottenuto il riconoscimento:

- Jet HR (50° posto), organizzazione attiva nel segmento HR Tech;

- Aton Group (52° posto), tech company certificata B Corp focalizzata su digitalizzazione e supply chain;

- Reverse (55° posto), società di headhunting per la ricerca di manager;

- Vianova (63° posto), operatore di telecomunicazioni della Toscana dedicato al segmento business.













Le aziende selezionate operano in settori diversi, dal digitale alla logistica, ma condividono un approccio che scardina la vecchia gerarchia padronale.

Il panorama continentale suggerisce che il benessere aziendale B2B non è un lusso per pochi, ma un motore di crescita economica. La classifica è lo specchio di una trasformazione che in Italia fatica a ingranare le marce alte. Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great Place to Work Italia, osserva: “L’edizione 2026 della classifica Best Small & Medium Workplaces in Europe conferma che l’Italia fatica ancora ad affermarsi tra i migliori ambienti di lavoro del continente.”

Le parole di Zollo mettono a nudo una fragilità strutturale, ma lasciano spazio a una riflessione sulle potenzialità inespresse. “Le cinque realtà italiane presenti in classifica dimostrano però che, anche in un contesto nazionale dove l’ascolto e il supporto ai collaboratori non sono ancora una priorità diffusa, è possibile costruire organizzazioni capaci di distinguersi.

Sono imprese che rompono gli schemi di una cultura organizzativa ancora troppo legata al controllo e alla gerarchia, puntando invece su fiducia, responsabilità condivisa e valorizzazione delle persone. La vera sfida ora è trasformare queste esperienze eccellenti in una cultura diffusa tra le piccole e medie imprese del Paese.”

Il successo di queste cinque realtà non deve essere letto come un traguardo individuale, ma come un monito per l'intero tessuto industriale. Adottare modelli di eCommerce avanzati o tecnologie AI non serve a molto se il capitale umano viene gestito con logiche del secolo scorso. Nondimeno, sembra che la passione italiana per il controllo minuzioso della pausa caffè sia più difficile da sradicare di quanto dicano i manuali di management.

Cultura organizzativa e sfide per le imprese italiane

Le organizzazioni che hanno scalato la classifica europea hanno capito che la flessibilità e la trasparenza pagano in termini di produttività. Non si tratta di regalare benefit superflui. La posta in gioco è la capacità di trattenere le persone migliori in un mercato globale.



Molte imprese locali restano ancorate a modelli dove il capo decide e il dipendente esegue: una struttura che i giovani professionisti mal digeriscono.

Le migliori PMI del 2026 hanno dimostrato che si può fare impresa in modo diverso anche a Milano o in Puglia. Eppure, il divario con il resto d'Europa resta evidente. La strada per una cultura organizzativa moderna è ancora lunga e richiede un salto mentale che vada oltre la semplice certificazione. Cambiare pelle è complicato, ma le storie di GalileoLife e delle altre premiate dicono che il cambiamento è possibile, anche se per ora resta un fenomeno per pochi eletti.

Articolo redatto da Stefano Russo, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 17/09/2026



