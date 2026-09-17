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17/09/2026

Il FTSE MIB accelera mentre Stellantis sbarra la strada a BYD


Il FTSE MIB accelera mentre Stellantis sbarra la strada a BYD

Il listino principale di Milano chiude una seduta tonica. La borsa italiana ha visto il FTSE MIB salire dello 0,8%, toccando quota 52.386 punti in un clima di fiducia che ha contagiato quasi tutti i comparti. A dare ossigeno ai mercati è stata la discesa dei rendimenti dei titoli di stato, favorita dal calo del prezzo del petrolio per la seconda giornata consecutiva. Questo movimento alleggerisce la pressione sui bilanci delle banche e riduce i timori per una fiammata dei prezzi al consumo. La revisione al ribasso dell'inflazione nell'Eurozona ha offerto un ulteriore spunto tecnico ai mercati.


Eppure, il carovita resta distante dagli obiettivi fissati dalla BCE e gli investitori scommettono su un nuovo ritocco dei tassi entro la fine dell'anno. La prudenza non è mai troppa quando si parla di banche centrali, anche se ormai ci siamo abituati a rincorrerle.

I titoli finanziari Piazza Affari hanno trainato la salita guidati da alcuni nomi che pesano sul listino:
- Mediobanca ha registrato un progresso del 1,4% . - Monte Paschi Siena ha segnato un rialzo del 1,3% . - Hera si è distinta con un balzo del 2,0% . - Stellantis ha guadagnato il 2,3% . - Brunello Cucinelli è cresciuta del 1,6% .

Il comparto delle utilities ha beneficiato della costante flessione dei prezzi del gas naturale in Europa. Hera è stata la migliore del settore. Forse è la volta buona che le bollette smettono di sembrare romanzi horror, anche se la borsa corre sempre più veloce della realtà quotidiana delle famiglie. Gli investimenti B2B Milano guardano con attenzione anche al settore del lusso, in fermento per l'imminente settimana della moda milanese.




Brunello Cucinelli ha guidato le danze, seguita da Moncler che è salita dello 0,6%.

Un capitolo a parte merita Stellantis. Le indiscrezioni su BYD hanno scosso il mercato: il colosso cinese avrebbe definito l'Italia un semplice piano B per i propri futuri stabilimenti. Stellantis non sembra intenzionata a cedere impianti produttivi a concorrenti diretti, blindando la propria posizione nel mercato azionario italiano. La dinamica dei prezzi riflette un equilibrio delicato tra geopolitica e profitto. Le aziende del FTSE MIB navigano in acque meno agitate rispetto ai mesi scorsi, ma l'incertezza sulle mosse della BCE resta un rumore di fondo costante. L'eCommerce e la digitalizzazione industriale spingono verso nuove efficienze operative. Nondimeno, la forza di Piazza Affari oggi risiede nella resilienza dei suoi asset industriali. Il quadro macroeconomico globale resta complesso. Con tutto ciò, gli operatori continuano a premiare la stabilità dei rendimenti e la solidità dei bilanci societari.


Articolo redatto da Marisa Baresi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 17/09/2026

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