Fed alza di nuovo i tassi: cosa significa per la BoE?



I futures già includono tre ulteriori aumenti, mentre il dot plot ufficiale ne prevede uno solo entro la fine dell’anno. Goldman Sachs ha subito scommesso su un nuovo aumento a ottobre, giustificando la mossa con la necessità di riportare l’inflazione negli USA al target del 2 % «in modo più tempestivo».

L’effetto immediato si è manifestato sui Treasury: i rendimenti a breve termine hanno toccato i massimi dalla metà del 2024, spingendo il dollaro verso picchi settimanali di sette giorni. I titoli a lunga scadenza, al contrario, hanno respirato: il rendimento del decennale è rimasto sotto la soglia psicologica del 5 %, segnale che gli investitori credono nella nuova «vocazione anti‑inflazionistica» della banca centrale. In Asia le Borse hanno ripreso vigore, con la maggior parte dei listini in rialzo; in Europa i mercati sono aperti con un +0,5 % e i futures su Nasdaq e S&P 500 avanzano rispettivamente dello 0,6 % e dello 0,5 %.

Questo rialzo della Fed intensifica la pressione su tutte le altre banche centrali, a partire dalla Bank of England, che decide oggi.











Gli analisti prevedono il mantenimento dei tassi al 3,75 %, ma il comitato scruterà ogni singola frase del comunicato alla ricerca di indizi hawkish: l’energia resta cara e i prezzi sembrano ancora appiccicosi, condizioni che potrebbero spingere la BoE a intervenire già a novembre. Venerdì la scena sarà occupata dalla Bank of Japan, con un rialzo ormai atteso come una certezza. Uno sguardo più ampio suggerisce che Fed, BCE, BoE, RBA e RBNZ potrebbero continuare a stringere fino a dicembre.

La vera domanda è quanto durerà la tregua. Il mondo impara a convivere con shock dell’offerta ricorrenti, un’inflazione più alta di quanto le autorità vorrebbero e tassi più alti di quanto gli investitori avessero immaginato. Oggi i dati chiave saranno la decisione della Bank of England, la stima finale dell’inflazione dell’Eurozona di agosto e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Se il mercato fosse un concerto, la Fed ha appena cambiato il ritmo: e noi, poveri ascoltatori, dovremo adattarci al nuovo tempo, anche se il meteo sembra aver dimenticato di aggiornare l’orologio.





La politica monetaria Fed è ora al centro dell’attenzione globale, con l’aumento dei tassi Fed che si trasforma in punto di riferimento per la decisione Bank of England.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 17/09/2026



