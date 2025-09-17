Unicredit abbandona la caccia alle fusioni in Italia: la svolta strategica di Orcel



Abbiamo imparato la lezione, ha dichiarato Orcel. Il riferimento è limpido: riguarda il fallimento dell'offerta su Banco BPM, ritirata lo scorso 22 luglio. Quell'operazione si arenò dopo mesi di confronto serrato con il Governo Meloni, che era intervenuto con il suo golden power, una decisione di cui si attende ancora il parere di Bruxelles. L'esperienza ha segnato un punto di non ritorno per le ambizioni di consolidamento della banca nel Paese.

L'Italia resta, comunque, un'ancora cruciale per Unicredit. La nazione rappresenta il 50% del fatturato e ben il 45% dell'utile netto del gruppo. Avevamo un piano di crescita interna che avevamo sospeso con l'offerta su Banco BPM. Ora lo abbiamo rivisto e daremo maggiori dettagli nei prossimi trimestri, ha spiegato il CEO di Piazza Gae Aulenti. Ora l'imperativo è chiaro: dobbiamo accelerare senza un'operazione di fusione e acquisizione, ha aggiunto Orcel, chiudendo, con una decisione che appare definitiva al momento, la porta a nuove operazioni straordinarie nel Paese.



L'Italia è in fase di crescita, non verremo tirati in una direzione o l'altra. Dobbiamo accelerare e sono fiducioso che ci riusciremo, ha concluso con determinazione.

Orcel ha poi evidenziato che tre mercati potrebbero portare a una trasformazione rilevante della nostra equity story

- tramite un'operazione di M&A: Italia, Germania e Polonia. Proprio in Polonia, la banca ha già acquisito Aion Bank e Vodeno, dimostrando comunque una propensione alle acquisizioni mirate. Ma ha anche ribadito un principio fondamentale: il management team di Unicredit fallirà se dipenderà dall'M&A per giustificare la sua esistenza. Il gruppo si concentra, perciò, sul suo percorso di crescita autonoma, pur mantenendo uno sguardo attento per cogliere le opportunità se ci saranno.

Se la partita italiana sembra conclusa per ora, quella tedesca è ancora aperta, sebbene complessa. Sulla vicenda Commerzbank, Orcel ha espresso un chiaro rispetto per il governo tedesco, definendolo uno stakeholder cruciale.



Speriamo che vedano la luce nel tempo e che la veda anche Commerzbank, ha commentato il banchiere.

La banca italiana non ha una necessità impellente di realizzare un'operazione in Germania, ma ciò non significa che non potrebbe crearvi un valore significativo. Oggi siamo in una situazione in cui siamo comodi. Abbiamo il pieno controllo del nostro 29% fisico di Commerzbank e questo 29% sarà consolidato, ha precisato il manager. Unicredit non subisce pressioni e ha il tempo necessario per osservare gli sviluppi, forte di un ritorno sull'investimento del 20% già garantito. Non siamo ostaggi del mark to market, possiamo restare così e aspettare, ha ribadito, evidenziando una posizione di forza e pazienza.

Orcel ha infine sottolineato un tema più ampio, che riguarda l'intera Europa: la tendenza di tutti i governi europei a esercitare una visione sulle banche che li porta a essere molto più coinvolti nelle decisioni e a interferire molto di più. È un settore chiave, è giustificato, ha riconosciuto, ma il problema è che dare rappresentazioni sbagliate della situazione dà l'immagine che le transazioni dipendano da quello che piace o non piace ai governi e non da quello che decidono gli azionisti.



Questa considerazione solleva interrogativi importanti sul bilanciamento tra intervento pubblico e libertà di mercato nel settore bancario del vecchio continente.