Un crollo inaspettato di Piazza Affari mentre la Fed decide sul futuro dei tassi



A influenzare maggiormente questa flessione è stato soprattutto il settore bancario. Gli investitori sembrano infatti propensi a incassare i cospicui guadagni accumulati da inizio anno, pari a circa il 50%, un risultato raggiunto anche grazie ai diversi tentativi, con esiti variabili, di consolidamento nel comparto. L'incertezza cresce a causa del timore che la prossima manovra economica possa ritardare la conversione delle imposte differite attive (DTA) in crediti d'imposta. La giornata nelle altre grandi piazze finanziarie europee ha mostrato un andamento più eterogeneo:

- Francoforte ha chiuso in rialzo dello 0,22%;

- Londra ha guadagnato lo 0,16%;

- Amsterdam ha segnato un +0,36%;

- Madrid ha ceduto lo 0,11%;

- Parigi ha perso lo 0,4%. Oltre l'Atlantico, la situazione appare più incerta: il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato lo 0,65% al momento della chiusura, ma l'S&P 500 ha perso lo 0,13% e il Nasdaq Composite ha arretrato dello 0,54%. Tra i colossi tecnologici, Nvidia ha sofferto, registrando un calo del 2,8%.



Questo ribasso giunge dopo le notizie del Financial Times, secondo cui Pechino avrebbe bloccato gli ordini di microchip per l'AI destinati alle aziende cinesi dal gigante statunitense. Al contrario, Alibaba ha brillato con un +3,4%, spinta dalla notizia diffusa dai media cinesi che la società ha conquistato un importante cliente per i suoi chip dedicati all'AI.

Il controllo del sentiment dei mercati, nelle ore a venire, sarà saldamente nelle mani della banca centrale degli Stati Uniti. La conclusione della riunione di due giorni di politica monetaria della Fed è imminente. Un taglio dei tassi d'interesse di 25 punti base appare largamente atteso, portando il tasso di riferimento nella forchetta del 4-4,25%. Ciononostante, non si esclude una maggiore aggressività: il FedWatch del CME Group indica una probabilità del 6% per un taglio più ampio. L'attenzione sarà rivolta soprattutto al discorso del presidente della Fed, Jerome Powell.



Se egli mantenesse un atteggiamento di massima prudenza, ciò potrebbe seriamente compromettere la propensione al rischio degli investitori, considerando anche i recenti record raggiunti dal mercato azionario, e le aspirazioni del presidente degli USA, Donald Trump. Quest'ultimo è attualmente a Londra per siglare una serie di importanti accordi nel campo dell'intelligenza artificiale con il premier Starmer, che incontrerà domani, dopo essere stato ricevuto con tutti gli onori da Re Carlo III. Sul mercato valutario, il dollaro mostra un lieve recupero contro le principali divise. L'euro, che ieri aveva toccato massimi da quattro anni, arretra di circa lo 0,15%, pur mantenendosi saldamente oltre la soglia di 1,185 nel cambio con il biglietto verde. La sterlina, d'altra parte, mantiene una posizione solida. Questa tenuta è supportata dall'aspettativa che la banca centrale britannica, nella giornata di domani, non interverrà sul costo del denaro, data l'alta inflazione che persiste nel Regno Unito.



Ad agosto, il tasso annuale si è confermato stabile al 3,8%, un livello superiore rispetto a quello delle altre principali economie europee.

Tra le materie prime, l'oro tira il fiato, dopo aver toccato l'ennesimo record ieri a 3700 dollari. Attualmente, lo spot gold è scambiato a 3684,81 dollari l'oncia, registrando un calo dello 0,15% rispetto alla chiusura precedente. Anche il petrolio arretra leggermente: il greggio texano si attesta a 64,28 dollari al barile, con un calo dello 0,37%, e il Brent a 68,22 dollari al barile, anch'esso con un -0,37%. Una giornata di mercoledì complessa si conclude in Piazza Affari, dove numerose blue chip registrano ribassi significativi. La peggiore tra queste è Unicredit, che cede il 3,59%. Questa caduta avviene nel giorno in cui l'amministratore delegato, Andrea Orcel, ha dichiarato che la banca dovrà puntare alla crescita in Italia senza ricorrere a fusioni e acquisizioni, mentre in Germania si augura che il governo "veda la luce".



Questo riferimento si collega ai due tentativi di scalata dell'istituto: quello su Banco BPM, che ha perso l'1,41%, e quello su Commerzbank, scesa del 2,76% a Francoforte. Nel comparto bancario, anche BPER Banca (-1,32%), Intesa Sanpaolo (-1,31%), Banca Monte dei Paschi di Siena (-1,38%) e Mediobanca (-1,12%) hanno mostrato sofferenza.

Tra i maggiori cali del giorno figurano poi Leonardo, con un -2,52%, Ferrari, che ha perso il 2,56%, e Tenaris, in ribasso del 2,21%. Il titolo della società di servizi petroliferi risente del taglio del rating a 'neutral' da 'overweight' da parte di Piper Sandler. L'analista ha citato, tra i fattori che hanno portato a questa nuova valutazione, la stabilizzazione dei prezzi nel settore negli ultimi mesi e il rischio politico in Argentina, dove il gruppo ha una notevole esposizione. Tra le grandi capitalizzazioni che hanno registrato un rialzo spiccano Nexi (+1,89%), Telecom Italia (+1,58%) e Stellantis (+1,2%).



Bene anche Diasorin, con un +0,92%, grazie al 'buy' di UBS che ha alzato il target price a 98 euro da 95. Le azioni di Assicurazioni Generali non sono state particolarmente influenzate, segnando un +0,06%, dalle indiscrezioni del Sole 24 Ore, secondo le quali la compagnia avrebbe ripreso i colloqui con Natixis per la potenziale maxi alleanza nell'asset management. Fuori dal paniere principale, i titoli di MFE-MEDIAFOREUROPE hanno registrato un profondo rosso, con la categoria A in calo del 7,48% e la B del 6,07%. Questi ribassi sono stati trascinati dalla controllata tedesca ProSiebenSat.1, che ha perso il 2,21% a Francoforte dopo aver annunciato ieri una revisione al ribasso delle previsioni per il 2025.