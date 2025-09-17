Ricerca: ecco a cosa serve davvero l'AI Claude per le imprese (e come si piazza l'Italia)



Il documento, il terzo di una serie che monitora gli effetti economici dell'AI, si intitola Adozione geografica e aziendale dell'AI non uniforme. Ha rivelato che ben il 36 percento delle conversazioni campionate su Claude.Ai, la piattaforma di Anthropic simile a ChatGPT, si concentra sull'assistenza allo sviluppo software. È, in assoluto, il caso d'uso più diffuso. Non sorprende, quindi, che gli sviluppatori software impegnati nella creazione di applicazioni siano gli utenti più assidui di Claude, coprendo il 5,2 percento di tutto l'utilizzo della piattaforma. Non solo codice: le altre principali applicazioni di Claude.Ai, stando ai dati di Anthropic, comprendono:

- l'assistenza nella scrittura;

- il ruolo di tutor virtuale;

- la conduzione di attività di ricerca;

- la fornitura di consulenza finanziaria e assistenza agli investimenti. Il report ha anche analizzato come le imprese sfruttano l'API di Claude, lo strumento che permette agli sviluppatori di integrare l'AI nei propri prodotti e nelle applicazioni software.



I dati sono netti: le aziende utilizzano Claude prevalentemente per automatizzare i compiti, piuttosto che come semplice strumento di apprendimento o di collaborazione.

Questa direzione strategica non deve stupire, poiché l'API è naturalmente progettata per l'automazione. Come spiegato dalla stessa Anthropic, le aziende forniscono il contesto, Claude esegue il compito e l'output fluisce direttamente agli utenti finali o ai sistemi a valle. Anche per quanto riguarda l'API di Claude, lo sviluppo software si conferma l'impiego più comune per le imprese. Quasi la metà di tutto il traffico API è infatti dedicato a compiti di natura informatica e matematica. Nello specifico, l'utilizzo dell'API Claude si articola in:

- 6,1 percento per la risoluzione di problemi tecnici e di flusso di lavoro nello sviluppo software;

- 6 percento per il debugging e lo sviluppo di codice e componenti frontend per applicazioni web;

- 5,2 percento per lo sviluppo o la gestione di software professionali per le aziende;

- 4,9 percento per la risoluzione di problemi e l'ottimizzazione del software.



La generazione di codice domina il traffico API, si legge nel report di Anthropic, perché centra un punto ideale dove le capacità del modello eccellono, le barriere di implementazione sono minime e i dipendenti possono adottare rapidamente la nuova tecnologia.

Eppure, il coding non è l'unico modo in cui le imprese impiegano Claude. Circa il 10 percento dell'uso dell'API è destinato a mansioni d'ufficio e amministrative, il 7 percento a compiti scientifici, il 4 percento ad attività di vendita e marketing e il 3 percento a operazioni commerciali e finanziarie. Il report ha inoltre esaminato la correlazione tra il costo di utilizzo di Claude per specifici compiti e i volumi di impiego. Secondo i dati, le attività tipiche del settore informatico e matematico, come la codifica e l'analisi dei dati, costano oltre il 50 percento in più rispetto ai compiti legati alle vendite. Ciononostante, queste stesse attività dominano l'utilizzo complessivo della tecnologia.



Questo suggerisce che il costo gioca un ruolo immateriale nel plasmare i modelli di implementazione dell'AI in azienda. Le imprese, piuttosto che concentrarsi sui costi, danno priorità all'utilizzo in quei settori dove le capacità del modello sono elevate e dove l'automazione basata su Claude genera un valore economico sufficiente a superare il costo dell'API.

L'Italia è la quarta nazione europea per uso di Claude, segno che la produttività alberga ancora in questo paese.