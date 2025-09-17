La grande paura dei licenziamenti: cosa non funziona tra aziende e lavoratori





Le aziende, ciononostante, non sembrano essere del tutto pronte a gestire questo scenario. Un significativo 58% dei responsabili HR a livello globale, percentuale che sale al 65% in Italia, ammette che la propria organizzazione non offre un supporto adeguato in caso di riduzione del personale. Questa percezione è in netto contrasto con l'impegno dichiarato da due terzi di questi stessi responsabili, il 64% in Italia, che sostengono la correttezza dei processi di licenziamento. Ma la percezione dei dipendenti è differente: il 60% dei lavoratori globali e uno su due in Italia ritiene che i dirigenti mostrino una scarsa empatia durante i processi di allontanamento. Sono proprio queste le principali evidenze che emergono da una ricerca internazionale di INTOO, azienda di Gi Group Holding leader nell'employability, nello sviluppo e nella transizione di carriera. Lo studio, intitolato "Culture in the Balance: Leading Through Layoffs Without Losing Trust", è stato condotto in collaborazione con Workplace Intelligence.



La survey ha coinvolto oltre 1.100 responsabili HR e altrettanti dipendenti a tempo pieno in diversi paesi, tra cui l'Argentina, il Brasile, il Regno Unito, gli Stati Uniti e l'Italia.

La gestione di queste fasi così delicate incide profondamente sull'immagine e la cultura di un'impresa. «Anche quando approcciate con le migliori intenzioni, le riduzioni del personale, le uscite volontarie, gli esuberi e i licenziamenti rappresentano momenti complessi e delicati nella vita di un'organizzazione. Bisogna considerare come la gestione dell’uscita rifletta inevitabilmente la cultura e l’immagine aziendale», ha commentato Cetti Galante, CEO di INTOO (Gi Group Holding). Ha poi aggiunto che «è oggi sempre più rilevante una gestione ponderata di queste situazioni, che ne consideri tutte le conseguenze a livello interno ed esterno. È comunicando chiaramente le ragioni di queste scelte e offrendo sostegni concreti, caratterizzati da approcci umani e in linea con i valori aziendali, che si può operare per preservare nel lungo periodo la responsabilità sociale dell’azienda, l’occupabilità delle persone dentro e fuori la propria realtà, il coinvolgimento di chi resta e l’attrattività verso l’esterno, necessaria per la sostenibilità e la resilienza del business».





L'impatto di un licenziamento mal gestito si estende ben oltre le persone direttamente coinvolte. Sottovalutare le conseguenze sui dipendenti che rimangono è un errore frequente. L'80% dei lavoratori a livello globale, il 78% in Italia, crede che le imprese non considerino adeguatamente l'effetto negativo sul benessere e la motivazione. Dopo aver assistito a un allontanamento, il 71% dei dipendenti nel mondo (il 68% in Italia) inizierebbe subito a cercare un nuovo impiego, mentre il 62% (56% in Italia) ha perso fiducia nel proprio datore di lavoro. Non è finita qui. Uno su sei intervistati, il 12% in Italia, ha confessato di aver ridotto il proprio impegno. Il 44% a livello globale, e il 31% in Italia, ha visto la propria produttività aziendale calare e un aumento dello stress lavoro, che colpisce il 71% globalmente e oltre il 60% in Italia. Questo scenario stride con la percezione di metà dei responsabili HR (il 42% in Italia) che, invece, immagina un aumento dell'impegno da parte del personale restante, evidenziando un profondo disallineamento tra le due visioni.





Non solo il morale interno, ma anche la reputazione aziendale può subire danni significativi. Quasi la metà delle imprese globali, il 46% in Italia, ha riscontrato ripercussioni negative online. Circa un lavoratore su cinque sarebbe pronto a lamentarsi pubblicamente, una percentuale che sale a un preoccupante uno su quattro se si considera il campione della Generazione Z. Come si può, dunque, gestire correttamente una riduzione di personale, supportando chi esce e salvaguardando al contempo la motivazione, la fiducia dei dipendenti e l'attrattività dell'azienda sul mercato del lavoro?

È fondamentale investire nella formazione del management. Il 54% dei dipendenti, quasi la metà in Italia (49%), non ha fiducia nella capacità dei dirigenti di gestire i licenziamenti in modo etico, evidenziando una carenza di empatia. Preparare i dirigenti a gestire gli esuberi in modo più umano e trasparente è cruciale per ristabilire un clima di fiducia.



Per quanto riguarda i sostegni concreti, sia i responsabili HR che i dipendenti intervistati, con percentuali superiori all'80% anche in Italia, concordano sull'importanza di offrire servizi di outplacement e ricollocamento alle persone che lasciano l'azienda. Chi fornisce questi servizi dimostra una maggiore attenzione verso il proprio personale.

Con tutto ciò, la diffusione di tali servizi varia ampiamente tra i diversi paesi; si passa dal 48% del Brasile al solo 17% dell'Italia. Spesso si riscontra anche una scarsa consapevolezza: appena il 18% dei dipendenti a livello globale, il 21% in Italia, è a conoscenza dei programmi di outplacement offerti dal proprio datore di lavoro. Questa è una chiara opportunità per migliorare la comunicazione sui benefici di questi percorsi. Cetti Galante ha sottolineato ancora: «La maggior parte delle persone fatica ad affrontare da sola il mercato del lavoro, per questo è necessario riflettere sempre di più sulla Long Term Employability Protection, attività che spetta tanto alle aziende quanto alle persone, perché questa è la sfida più attuale.

Da un lato le imprese devono riuscire ad affrontare i cambiamenti repentini, gestendone i rischi operativi e reputazionali, mantenendo al tempo stesso engagement, attrattività e fornendo supporti e risorse di qualità alla propria popolazione aziendale nelle diverse fasi lavorative. Dall’altro, ciascuno di noi ha la responsabilità di mantenersi employable e aggiornato, in termini di competenze e network, per trovarsi pronto a possibili trasformazioni e transizioni di carriera, anche volontarie, sempre più frequenti e connaturate ai cambiamenti del mercato del lavoro stesso» .

La ricerca di INTOO rivela che molti lavoratori non sono pronti ad affrontare il mercato del lavoro se dovessero uscire dalla propria azienda:

- il 26% degli italiani dichiara di non possedere le competenze professionali necessarie;

- il 40% non si sente preparato a presentare una candidatura efficace, ad aggiornare il proprio curriculum o ad affrontare un colloquio;

- più della metà, il 56%, non ritiene di disporre di una rete professionale solida;

- il 54% ammette di non poter contare sul proprio network per trovare una nuova occupazione.





Questi dati evidenziano la necessità impellente di un maggiore impegno sia da parte delle aziende, nel fornire gli strumenti e la formazione adeguata, sia da parte degli individui, nell'investire costantemente nella propria occupabilità per navigare un mercato del lavoro sempre più dinamico e imprevedibile.