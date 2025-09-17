La Federal Reserve muove i tassi: un taglio che ridisegna gli equilibri globali



L'attenzione si concentrerà in modo particolare sulle dichiarazioni di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, e sulle proiezioni economiche contenute nel "dot plot" della banca centrale, tutti elementi che verranno diffusi dopo la chiusura delle negoziazioni sui mercati negli Stati Uniti.

Le prospettive di una Fed più accomodante, alimentate anche dalle velate minacce dell'ex presidente Donald Trump, hanno spinto le Borse mondiali e l'oro verso massimi storici. Ciononostante, questa tendenza ha avuto un costo per i Treasuries USA e il dollaro, che è sceso ai minimi di quattro anni contro l'euro. Il contesto politico interno alla Fed ha visto alcuni sviluppi recenti. Stephen Miran, capo del Consiglio dei Consulenti Economici della Casa Bianca, ha prestato giuramento per la sua nuova posizione all'interno della Federal Reserve.



Contemporaneamente, una corte d'appello ha respinto il tentativo di Donald Trump di rimuovere la governatrice della Fed Lisa Cook.

L'ex presidente Donald Trump seguirà la decisione della Fed da Londra, dove è arrivato per finalizzare accordi di investimento e partecipare a eventi reali con il Re Carlo al Castello di Windsor. Non solo la Federal Reserve è sotto i riflettori: anche la Bank of Canada è attesa al varco, con un taglio dei tassi previsto a causa delle frizioni commerciali che stanno avendo un impatto negativo sui mercati del lavoro su entrambi i lati del confine con gli Stati Uniti.

Intanto, dal Giappone sono giunti dati che mostrano un calo delle esportazioni per il quarto mese consecutivo ad agosto. Questo evidenzia il peso che i dazi imposti dall'amministrazione Trump hanno sulle principali economie globali. Sui mercati asiatici, le azioni hanno iniziato la giornata in sordina per poi recuperare terreno, con l'indice Hang Seng di Hong Kong in crescita dell'1,4%.



I future azionari segnalavano aperture positive in Europa, ma i future sui titoli azionari degli Stati Uniti rimanevano piatti.