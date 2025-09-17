Inflazione Eurozona agosto 2025: la stabilità al 2,0% nasconde una sfida economica per l'Europa





Un'analisi più approfondita rivela un panorama diversificato tra i Paesi membri. Alcune nazioni hanno saputo contenere in modo significativo la crescita dei prezzi al consumo, dimostrando una resilienza notevole. Altre, invece, continuano a lottare contro una spinta inflazionistica ben più marcata.

Le economie con le migliori performance nel controllo dell'inflazione ad agosto 2025 sono state:

- Cipro: 0,0%;

- Francia: 0,8%;

- Italia: 1,6%.

Dall'altra parte della bilancia, i Paesi che hanno registrato i tassi annuali più elevati, con un impatto più significativo sul costo della vita, includono:

- Romania: 8,5%;

- Estonia: 6,2%;

- Croazia: 4,6%.

Il confronto con il mese di luglio 2025 mostra come il quadro sia dinamico: l'inflazione annuale è scesa in nove Stati membri, è rimasta stabile in quattro e, ciononostante, è salita in ben quattordici Paesi.



Questo indica una forte disparità nelle pressioni sui prezzi tra le diverse economie del mercato unico.

Per quanto riguarda la composizione dell'inflazione nell'Eurozona ad agosto 2025, è interessante notare quali settori abbiano contribuito maggiormente alla sua formazione. I servizi hanno rappresentato la componente principale, quasi raddoppiando l'impatto degli alimentari.

- I servizi hanno offerto il contributo più consistente, pari a +1,44 punti percentuali (pp).

- Il settore alimentare, alcolici e tabacco ha aggiunto +0,62 pp.

- I beni industriali non energetici hanno contribuito con +0,18 pp.

- L'energia, dopo un lungo periodo di forte impatto, ha mostrato un contributo negativo, riducendo l'inflazione di -0,19 pp, un segnale che potrebbe indicare un allentamento delle tensioni legate ai prezzi dell'energia, elemento chiave nella recente crisi energetica.

Questa stabilità complessiva dell'inflazione al 2,0% nell'Eurozona è un dato che la Banca Centrale Europea (BCE) osserverà con grande attenzione.



Il mantenimento di un livello prossimo all'obiettivo del 2% è fondamentale per la stabilità economica e per le future decisioni di politica monetaria. Il quadro, comunque, è tutt'altro che semplice, con evidenti differenze tra i Paesi e con i servizi che continuano a guidare la crescita dei prezzi. La vigilanza sull'andamento del costo della vita in Europa rimane quindi una priorità assoluta per le istituzioni economiche.