Il grande accordo tra CDP e Confindustria per un futuro più forte delle imprese italiane

Un'intesa di vasta portata promette di dare nuovo slancio al cuore produttivo del Paese, mirando a sbloccare potenziale e innovazione. Oggi a Roma, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Confindustria hanno suggellato un patto strategico, presentandolo con la presenza del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dell'amministratore delegato di CDP, Dario Scannapieco. L'obiettivo primario di questa collaborazione è chiaro: rafforzare il tessuto produttivo nazionale. Il Protocollo d'Intesa è stato concepito per ampliare l'accesso al credito e per promuovere nuove forme di finanza alternativa, un passo essenziale per le aziende del Paese.



Questa partnership guarda anche a sostenere l'internazionalizzazione, l'adozione del digitale e lo sviluppo complessivo delle imprese italiane, ponendo le basi per una crescita robusta e sostenibile. Le due istituzioni concentrano i loro sforzi su alcune direttrici cruciali per l'Italia: la transizione energetica e l'economia circolare, la rivitalizzazione del Mezzogiorno, il potenziamento delle filiere strategiche come l'aerospaziale e la difesa, l'imprenditoria giovanile e la riduzione delle disuguaglianze territoriali. Non solo, ma l'accordo include anche il supporto alla diffusione di soluzioni abitative a condizioni accessibili per i lavoratori con redditi contenuti e alta mobilità. L'accordo rivela inoltre la determinazione a sviluppare strumenti di equity per stimolare il private equity e il venture capital. Si mira anche a potenziare il sistema nazionale di garanzia e a incoraggiare l'impiego di risorse pubbliche, comunitarie e di terzi per sostenere il credito alle imprese. Un occhio di riguardo è posto sul rafforzamento delle esportazioni e sulla partecipazione delle aziende italiane a progetti di cooperazione internazionale, con una particolare attenzione ai mercati africani.


A margine della firma, è stato inaugurato il roadshow nazionale intitolato Insieme per il futuro delle imprese. Questa iniziativa toccherà dieci importanti città italiane, culminando con un evento finale a Milano. Lo scopo è chiaro: intensificare il dialogo con il mondo produttivo, raccogliendo direttamente le necessità degli imprenditori e illustrando le soluzioni offerte dal Gruppo CDP. Per Emanuele Orsini, questa rappresenta una scelta strategica, orientata verso una crescita solida e duratura che abbia l'industria come pilastro. Il presidente di Confindustria ha posto l'accento sul calo della produttività nel settore manifatturiero, che nel 2023 ha registrato un -2,4%, sottolineando l'urgente bisogno di rinnovare gli incentivi alla crescita. Orsini ha rilanciato l'idea di un piano triennale da 8 miliardi di euro all'anno, da definire insieme al Governo, destinato a supportare gli investimenti in innovazione e digitalizzazione. Questo piano prevederebbe incentivi stabili e l'estensione delle semplificazioni previste per la ZES unica a tutto il territorio nazionale.


Ha evidenziato altresì la necessità impellente di sostenere la patrimonializzazione delle imprese, di alleggerire il carico fiscale, di confermare e rafforzare il Fondo di Garanzia per le PMI e di convogliare i risparmi delle famiglie e degli investitori istituzionali a beneficio dell'economia italiana. Dario Scannapieco ha descritto la collaborazione non solo come un semplice accordo tra due grandi istituzioni, ma piuttosto come un vero e proprio ponte operativo verso le imprese. L'amministratore delegato di CDP ha anticipato che il nuovo Piano Strategico 2025-2027 destinerà oltre il 60% delle risorse del Gruppo CDP direttamente alle imprese, testimoniando un impegno concreto e tangibile nel supporto alla crescita economica del Paese.


