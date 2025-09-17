I dazi USA si stringono: come il 15% riscrive il commercio per l'Europa



Le nuove regole per i dazi generalisti, quel famoso 15% fisso, si applicano in modo preciso:

- dove i dazi erano già superiori al 15%, come ad esempio per le calzature che prima del 2 aprile vedevano percentuali tra il 25% e il 35%, l'aliquota più alta resta invariata;

- dove invece erano inferiori o del tutto assenti, scatta ora il 15% fisso.

Non solo il dazio generalista. Accanto a queste modifiche, il nuovo regime introduce anche una serie di dazi speciali, che mirano a settori specifici con aliquote ben più elevate. Parliamo di materiali strategici come l'acciaio, l'alluminio e il rame. Se il prodotto è primario – ad esempio lingotti, rulli, barre o bramme – il dazio si attesta al 50% sul valore del prodotto stesso. Le cose si complicano per i prodotti derivati, come coltelli, pentole, macchinari o alcuni elementi d'arredo: in questi casi, il dazio sarà del 50% sul valore del metallo impiegato e del 15% sulla parte restante del prodotto. Guardando ai settori più delicati, troviamo il farmaceutico, l'automotive e il vino.



Per gran parte dei prodotti farmaceutici importati dall'Europa, gli Stati Uniti mantengono un dazio pari a zero. Questo avviene grazie agli schemi dei Pharmaceutical Products elencati nell'Accordo Farmaceutico dell'OMC, che gli USA applicano, secondo i capitoli 3003 e 3004 dell'HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States). Parliamo di molti prodotti finiti, come compresse, capsule o soluzioni pronte. Nonostante ciò, alcune materie prime farmaceutiche e specifici prodotti chimici intermedi, utilizzati nella produzione e rientranti nel capitolo 29 dell'HTSUS, potrebbero essere soggetti a un dazio USA qualora non inclusi nell'elenco Pharmaceutical Appendix. Nel comparto automotive, per la maggior parte delle importazioni dall'Unione Europea, gli Stati Uniti applicano un dazio che corrisponde all'aliquota più alta tra il dazio MFN (Most Favored Nation) e l'aliquota forfettaria del 15%. Questo si traduce in cambiamenti significativi:

- per le autovetture, il dazio sale al 15% rispetto al precedente 2,5%;

- i light trucks, i pickup e i furgoni merci mantengono il 25%, il cosiddetto dazio chicken tax, dato che il dazio USA storico era già superiore al 15%;

- gli autobus, il cui dazio USA storico era del 2%, ora sono soggetti al 15%;

- una vasta gamma di ricambi auto e componenti, inclusi motori e cambi, vede applicato un dazio USA del 15%, superando l'MFN tipicamente del 2,5%.





Anche il vino non sfugge a questa ondata di modifiche, con un dazio che si attesta al 15%. A tutto questo si aggiungono poi i dazi antidumping e i dazi compensativi, misure specifiche che colpiscono prodotti ritenuti immessi sul mercato americano a prezzi sleali o beneficiari di sussidi ingiusti. Un esempio lampante è quello dei materassi italiani, che oggi affrontano un dazio antidumping del 257,06% per le esportazioni verso gli USA. La pasta, altro prodotto simbolo del Made in Italy, è anch'essa soggetta a dazi compensativi, la cui percentuale varia a seconda del produttore. Questa complessa rete di nuove tariffe disegna un panorama commerciale che richiede attenzione e adattamento da parte di ogni azienda che intenda esportare negli Stati Uniti.