Oracle lancia oltre 50 nuovi Agenti AI per trasformare il lavoro aziendale



Oracle ha presentato un'importante novità al recente evento CloudWorld 2024 di Las Vegas: oltre 50 nuovi Agenti AI integrati nella Oracle Fusion Cloud Applications Suite. Questi agenti, progettati per supportare diversi ruoli aziendali, promettono di automatizzare attività ripetitive, consentendo a dipendenti e manager di concentrarsi su iniziative più strategiche.

Basati sulle più recenti innovazioni dell'AI generativa, gli agenti sono pensati per migliorare l'efficienza, automatizzando processi aziendali e fornendo approfondimenti personalizzati, raccomandazioni mirate e contenuti specifici per ciascun ruolo professionale. Questo approccio permetterà di raggiungere nuovi livelli di produttività in aree come finance, supply chain, risorse umane, vendite, marketing e assistenza clienti.

Secondo Steve Miranda, Executive Vice President of Applications Development di Oracle, "Questi aggiornamenti mostrano la potenza di una suite unica, con l'AI già incorporata nell'intero flusso di lavoro, permettendo ai clienti di ricavare più valore dai loro dati". Miranda ha aggiunto che i nuovi agenti AI potrebbero "cambiare completamente il modo in cui lavoriamo e facciamo business", rendendo le aziende più produttive e favorendo la crescita.

Gli agenti AI sono in grado di supportare sia dipendenti che manager, fornendo indicazioni basate su dati, raccomandazioni personalizzate e completando attività per conto loro. Ecco alcuni esempi basati su specifiche aree aziendali:

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM): l'Assistente per la programmazione dei turni aiuta a gestire i programmi di lavoro, tenendo conto delle preferenze dei dipendenti e delle normative. L'Analista dei benefit aziendali, invece, semplifica l'accesso ai benefit per i dipendenti, ottimizzando i pacchetti in base alle esigenze individuali.

Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM): l'Agente per la risoluzione dei problemi di manutenzione offre suggerimenti per accelerare le riparazioni, mentre la Guida per i rappresentanti commerciali dei clienti aiuta a migliorare l'esperienza del cliente, fornendo consigli personalizzati per gestire le richieste d'ordine.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP): l'Agente I/O per i documenti facilita l'integrazione di terze parti e l'automazione documentale, migliorando l'efficienza nelle transazioni. L'Agente per i libri contabili permette di identificare anomalie e monitorare i saldi in maniera automatizzata, mentre l'Agente di previsione avanzato sfrutta modelli AI per previsioni finanziarie accurate.

Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX): l'Agente per la ricerca di clienti automatizza la pianificazione delle attività di vendita, permettendo ai team di concentrarsi sullo sviluppo delle relazioni. L'Agente per la ricerca di contratti semplifica i flussi di lavoro legati ai contratti, riducendo le attività amministrative e facilitando la conformità.

Con questa evoluzione, Oracle mira a ridefinire il modo in cui le aziende operano, puntando su una maggiore automazione e su un utilizzo più intelligente dei dati. L'obiettivo è chiaro: eliminare le attività ripetitive e consentire ai dipendenti di focalizzarsi su progetti a più alto valore aggiunto, aprendo così la strada a livelli di produttività mai visti prima.

