LinkedIn: come cambia il mondo del lavoro dalle competenze



In un panorama lavorativo in continuo mutamento, i professionisti si confrontano con sfide inedite, tra cui l'integrazione dell'AI e il lavoro da remoto. Emerge la necessità di un aggiornamento continuo, non solo per restare al passo con l'evoluzione, ma anche per ottenere un vantaggio competitivo.

Le sfide del mondo del lavoro: AI e lavoro da remoto

Secondo una nuova ricerca di LinkedIn, quasi la metà dei professionisti (49%) teme di rimanere indietro rispetto al ritmo frenetico dei cambiamenti in corso. Il 68% cerca un maggiore supporto per affrontare queste sfide, consapevole che la sola esperienza non è più sufficiente. Tra le principali sfide a livello globale, spiccano la dimostrazione dell'efficienza del lavoro da remoto (30%), l'integrazione dell'AI nella vita quotidiana (27%) e la gestione di team multigenerazionali (25%). In Italia, secondo un sondaggio di LinkedIn Notizie, la gestione dell'equilibrio tra lavoro e vita privata è il principale cambiamento in corso (33%), seguita da un ambiente di lavoro sempre più diversificato (26%), a pari merito con l'integrazione di AI e automazione (26%).

La formazione continua: un imperativo per il successo

Più della metà dei professionisti (56%) crede che l'esperienza da sola non sia sufficiente per fare carriera. Il 36% ritiene che la formazione continua sia la condizione necessaria per restare al passo con i tempi e il 46% cerca indicazioni sulle competenze da acquisire. L'AI, il machine learning e le human skill come l'intelligenza emotiva e lo sviluppo di competenze imprenditoriali sono tra le più richieste. Marcello Albergoni, Country Manager LinkedIn Italia, sottolinea l'importanza del supporto concreto da parte dei leader per guidare i professionisti in questo cambiamento, offrendo formazione e creando spazi di conversazione cross-generazionali.

LinkedIn: una piattaforma per l'aggiornamento professionale

LinkedIn si presenta come un valido alleato per i professionisti che desiderano restare al passo con i tempi. Oltre alla ricerca di lavoro, la piattaforma offre una vasta gamma di contenuti di qualità, spaziando da esperti del settore a news in tempo reale. Olga Farreras Casado, Career Expert di LinkedIn Italia, evidenzia l'impegno della piattaforma nel supportare l'aggiornamento professionale, offrendo strumenti per acquisire e consolidare le competenze necessarie in un mondo del lavoro in continua evoluzione. LinkedIn promuove un approccio positivo al cambiamento, invitando i professionisti a:

Prestare attenzione alle trasformazioni in corso, come l'integrazione dell' AI e il lavoro ibrido.

e il lavoro ibrido. Considerare il cambiamento come un'opportunità per imparare e crescere.

Apprendere gradualmente nuove competenze e conoscenze, attraverso canali come i video brevi, che su LinkedIn stanno crescendo del 34% ogni anno.

LinkedIn offre gratuitamente corsi online, tra cui Career Essentials in Generative AI e Productivity with Generative AI, per aiutare i professionisti ad affrontare le sfide poste dall'AI. In un mondo del lavoro in costante evoluzione, l'aggiornamento professionale è più che mai fondamentale per rimanere competitivi e raggiungere il successo.