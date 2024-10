Energia: prezzi in calo ma il futuro è ancora fossile



Secondo l’Agenzia internazionale per l'energia (Aie o Iea), la crisi energetica sembra essere alle spalle e i prezzi sono attesi in calo nei prossimi anni. Tuttavia, le prospettive sul fronte delle emissioni sono meno rosee: l’Aie avverte che il mondo è ancora lontano dalla traiettoria necessaria per raggiungere la neutralità carbonica.

Prezzi in calo e picco di domanda per i combustibili fossili

La sovrabbondanza di offerta, una più ampia disponibilità di petrolio e gas naturale liquefatto (Gnl), e l'eccesso di capacità produttiva per tecnologie chiave dell'energia pulita, come i pannelli solari e le batterie, dovrebbero contribuire a una pressione al ribasso sui prezzi dell'energia nella seconda metà degli anni venti. Tuttavia, l'Aie avverte che il calo dei prezzi dipenderà dall'evoluzione delle tensioni geopolitiche. Eventuali conflitti nei Paesi produttori di gas o petrolio potrebbero compromettere la previsione di ribassi.

L'Aie prevede che la domanda di tutti i combustibili fossili (petrolio, gas e carbone) raggiungerà il picco entro la fine del decennio. Questa previsione, contrariamente alle stime dell'industria del petrolio e del gas e dell'Opec, è basata sulle politiche attuali.

Rinnovabili in crescita, ma mancano le infrastrutture

La crescita delle rinnovabili è inarrestabile, con la Cina che continua a investire pesantemente nel fotovoltaico e nelle auto elettriche, seguita da Usa ed Europa. Tuttavia, la mancanza di investimenti nelle infrastrutture, come le reti elettriche e gli accumulatori, rischia di frenare la transizione energetica. Per ogni dollaro speso sulle fonti rinnovabili, solo 60 centesimi sono investiti in reti e accumulatori, mentre la decarbonizzazione del settore energetico richiederebbe un rapporto di 1 a 1.

Record di energie pulite, ma il mondo è ancora dipendente dai combustibili fossili

Nel 2023 è stato installato un livello record di energia pulita in tutto il mondo, ma due terzi dell'aumento della domanda di energia sono stati ancora soddisfatti dai combustibili fossili, che copriranno poco meno dell'80% della domanda globale di energia nel 2023. Soprattutto nei Paesi del Sud del mondo, l'aumento del fabbisogno energetico ha continuato a spingere i combustibili fossili, compreso il carbone, che ha raggiunto un consumo record nel 2023.

La decarbonizzazione: un percorso ancora lungo

Nonostante un "crescente slancio per le transizioni energetiche pulite", il mondo è ancora lontano da una traiettoria allineata agli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio per il 2050. L’Aie invita ad accelerare i tempi, con l'obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni globali di CO2 prima del 2030. In caso contrario, la temperatura media globale potrebbe aumentare di 2,4°C entro la fine del secolo, ben al di sopra dell'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi, fissato a +1,5°C.