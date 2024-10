Dividendi: il Ftse Mib premia gli azionisti



In un mercato volatile e incerto, i dividendi diventano una componente di rendimento sempre più importante per gli investitori. Il Ftse Mib, l'indice principale di Piazza Affari, offre diverse opportunità di investimento in aziende con elevati rendimenti da dividendi.

Banche e Oil & Gas: le aziende più generose

Tra le società con i dividend yield più elevati troviamo Stellantis, con un rendimento del 12,9%, seguito da un quartetto di banche guidato da Banco BPM (8,7%), Banca Popolare di Sondrio (7,8%), Intesa Sanpaolo (7,5%) e Mediobanca (6,8%). Al sesto posto si piazza il colosso dell'oil & gas Eni (6,7%).

Come interpretare il dividend yield

Il dividend yield è un parametro fondamentale per valutare la capacità di un'azienda di generare un ritorno per gli azionisti rispetto al prezzo corrente delle sue azioni. Si calcola con la formula (Dividendo Annuale per Azione / Prezzo Attuale dell'Azione) × 100. Più alto è il dividend yield, migliore è la capacità dell'azienda di remunerare il capitale investito.

Dividendi in arrivo: Eni, Mediobanca e STM

Entro la fine del 2024, tre società del Ftse Mib distribuiranno ancora dividendi: Eni, Mediobanca e STMicroelectronics. Eni staccherà il 18 novembre la seconda tranche trimestrale del dividendo da 1 euro deliberato dall'Assemblea dei Soci. Lo stesso giorno, Mediobanca corrisponderà il saldo da 0,56 euro dopo aver già pagato a maggio un acconto di 51 centesimi. Infine, STM chiuderà l'anno con la terza tranche del dividendo complessivo da 36 centesimi.

Il Ftse Mib: un indice price index

Il Ftse Mib, come la maggior parte degli indici, è un price index. Viene calcolato sommando le capitalizzazioni di mercato di tutte le società che compongono il paniere, ma senza tenere conto dei dividendi. La performance del Ftse Mib non riflette pienamente il ritorno per gli investitori, considerando solo l'apprezzamento in conto capitale (capital gain) e non il rendimento da dividendi. Per ovviare a questo problema, è possibile prendere come riferimento la versione Total Return del Ftse Mib, calcolata ipotizzando il reinvestimento dei dividendi.