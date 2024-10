Bce taglia i tassi per la terza volta nel 2023: disinflazione in atto e crescita in rallentamento



La Banca Centrale Europea (Bce) ha tagliato i tassi di interesse per la terza volta quest'anno, portando il tasso sui depositi al 3,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,40% e quello sui prestiti marginali al 3,65%. La decisione, comunicata dopo la riunione a Lubiana, in Slovenia, riflette l'andamento disinflazionistico in corso e le prospettive di crescita più incerte per l'area euro.

Disinflazione in atto, ma con incertezze

La Bce ha riconosciuto che il processo di disinflazione è "ben avviato" e che le prospettive di inflazione sono state influenzate dalle recenti sorprese al ribasso degli indicatori dell'attività economica. Tuttavia, la presidente della Bce Christine Lagarde ha sottolineato che "ci aspettiamo che l'economia si rafforzi nel tempo grazie alla ripresa dei redditi che permetterebbe alle famiglie di consumare di più", nonostante i rischi orientati al ribasso per l'economia dell'area euro. Lagarde ha anche ribadito che l'area euro "non va verso una recessione" e che "siamo diretti verso un atterraggio morbido".

Rischio di guerra commerciale e tensioni globali

La Bce resta vigile sui rischi per le prospettive di crescita, in particolare per quanto riguarda un'ulteriore intensificazione delle barriere commerciali. La presidente Lagarde ha anche menzionato gli sviluppi nei due teatri di guerra, in Medio Oriente e Ucraina, i prezzi del petrolio e le misure di stimolo in discussione per l'economia cinese. La Bce, secondo Lagarde, "continuerà a seguire un approccio guidato dai dati, in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione".

