Aumento Insolvenze Aziende: Previsioni Allianz Trade



Il panorama imprenditoriale globale è destinato a diventare più difficile, con un aumento delle insolvenze aziendali previsto al +11% nel 2024. L'allarme è stato lanciato da Allianz Trade, leader mondiale nell'assicurazione crediti, nel suo ultimo Report Globale sulle Insolvenze.

Il Pessimismo di Allianz Trade

Le previsioni iniziali di Allianz Trade a febbraio, che già prevedevano un aumento del +9% nel 2024, si sono rivelate troppo ottimistiche. La società ha rivisto al rialzo le previsioni, attestandosi a +11%, con un picco previsto del +2% nel 2025. Le insolvenze, secondo l'azienda, non si stabilizzeranno prima del 2026 e, anche allora, resteranno su livelli elevati.

Un Quadro Complesso

L'aumento delle insolvenze è attribuito a diversi fattori, tra cui la domanda globale ancora debole, le tensioni geopolitiche persistenti e le condizioni di finanziamento non uniformi. Le imprese, prive del sostegno ricevuto durante la pandemia e la crisi energetica, si trovano a dover affrontare le conseguenze delle insolvenze "arretrate".

L'Italia nel Mirino

In Italia, l'aumento delle insolvenze dovrebbe essere ancora più marcato, con un +22% previsto nel 2024, portando a oltre 9.200 casi di default. L'Italia, quindi, si conferma come uno dei Paesi maggiormente a rischio, con un aumento delle insolvenze a doppia cifra.

Le Soluzioni non sono Immediate

L'allentamento delle politiche monetarie, pur offrendo un po' di sollievo, non risolverà i problemi delle imprese in difficoltà. I tassi di interesse più bassi possono ridurre i costi di finanziamento e migliorare il flusso di cassa, ma non possono eliminare completamente le difficoltà finanziarie che si profilano per le aziende. Aylin Somersan Coqui, CEO di Allianz Trade, ha sottolineato come l'edilizia, il commercio al dettaglio e i servizi siano stati i settori più colpiti dalle insolvenze.

Prospettive Future

Maxime Lemerle, Lead Analyst for Insolvency Research di Allianz Trade, ha spiegato che, nei Paesi in cui la relazione tra tassi d'interesse e insolvenze è più forte, una diminuzione di -1 punto dei tassi d'interesse di riferimento entro l'autunno 2025 dovrebbe portare a una riduzione di -2 punti del trend delle insolvenze. Tuttavia, questo effetto sarebbe limitato e non riuscirebbe a compensare l'aumento complessivo delle insolvenze.

La Necessità di Vigilanza

Il report di Allianz Trade fornisce un quadro preoccupante per le imprese, evidenziando la necessità di un'attenta gestione del rischio e di strategie solide per affrontare le sfide economiche in arrivo. I dati suggeriscono che le aziende devono prepararsi a un aumento significativo delle insolvenze, soprattutto in Italia e negli altri Paesi maggiormente a rischio.