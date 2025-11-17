Piazza Affari e l'ombra della Federal Reserve: perché il FTSE MIB crolla e cosa succede all'inflazione Italia



I grandi nomi bancari e assicurativi, estremamente sensibili alle prospettive sui tassi, hanno accusato il colpo. UniCredit, per esempio, ha perso lo 0,7% del suo valore, mentre Intesa Sanpaolo è scesa dell'1,2%. La compagnia assicurativa Generali ha chiuso con un ribasso dell'1,4%. La paura di un costo del denaro elevato per un periodo più lungo del previsto spinge gli operatori a rivedere al ribasso le stime sui futuri margini di guadagno di questi colossi.

Il listino è stato particolarmente penalizzato da una combinazione di ribassi in settori chiave.

Le cinque performance peggiori tra i titoli più rilevanti sono state:

- Brunello Cucinelli, che ha registrato la perdita più significativa della giornata con un calo del 3,5%;

- STMicroelectronics, che ha ceduto il 2,8%;

- Moncler, scesa dell'1,9%;

- Ferrari, con un segno meno dell'1,7%;

- Generali, che ha perso l'1,4%.

Il comparto del lusso ha mostrato una vulnerabilità marcata.



I brand come Ferrari, Moncler e Brunello Cucinelli sono stati colpiti duramente, riflettendo la tendenza degli investitori a scommettere meno sui beni di consumo discrezionali

- quando l'orizzonte economico si fa incerto. Allo stesso modo, le azioni legate alla tecnologia hanno subito una battuta d'arresto. STMicroelectronics è scivolata vistosamente, alimentando le preoccupazioni che l'entusiasmo per l'AI stia generando una bolla speculativa, anche se in alcuni segmenti l'adozione dell'AI sta spingendo l'innovazione.

Eppure, il quadro non è stato uniformemente rosso. In controtendenza rispetto all'andamento generale, alcuni settori hanno dimostrato grande resistenza. Le società attive nei servizi pubblici e nella difesa hanno registrato solidi guadagni, comportandosi da veri e propri safe haven

- per gli investitori in cerca di stabilità.

Questi i titoli che hanno sovraperformato l'indice:

- Leonardo, che ha guadagnato l'1,2%, dimostrando la forza del settore difesa in contesti geopolitici tesi;

- Enel, salita dell'1,1%;

- BPER Banca, con un aumento dello 0,7%;

- MPS, che ha chiuso in crescita dello 0,5%.





Questi utility

- e settori essenziali sono visti come pilastri, capaci di garantire flussi di ricavi stabili anche in un contesto di rallentamento globale.

Sul fronte macroeconomico, intanto, l'Italia ha ricevuto una notizia positiva riguardante l'andamento dei prezzi. L'inflazione Italia annuale ha continuato a rallentare in ottobre, scendendo all'1,2%. Questo dato è in calo rispetto all'1,6% registrato a settembre e rappresenta il livello più basso osservato nell'ultimo anno. Se da un lato il raffreddamento dell'inflazione offre un cauto ottimismo sulle dinamiche interne, ciononostante, il destino a breve termine di Piazza Affari rimane intrinsecamente legato alle decisioni di politica monetaria che arriveranno da Oltreoceano.