La sfida cruciale di Nvidia per l'AI e i dati USA: perché l'Asia trema per la crisi diplomatica



Gli analisti hanno costruito un muro di aspettative attorno a questi risultati. Si stima in media, secondo LSEG, che Nvidia pubblicherà un incremento dell’utile per azione per il terzo trimestre fiscale pari a un impressionante 53,8% su base annua. Gli esperti sono diventati sempre più ottimisti riguardo le proiezioni dei ricavi futuri, ponendo la società sotto un'enorme pressione: l'asticella da superare è altissima.

Una performance inferiore alle attese della società potrebbe innescare una brusca correzione in tutto il comparto tecnologico, mettendo in discussione la sostenibilità dell’attuale euforia legata all’AI.

Parallelamente, l’attenzione si sposta anche sul fronte economico degli Stati Uniti, dove si riprendono le pubblicazioni dei dati. L'inizio della settimana vede l'uscita dei numeri sulla spesa per costruzioni per agosto, un dato importante per capire la direzione del settore immobiliare. Ma è la pubblicazione dei dati di settembre sul lavoro, prevista per giovedì, a tenere con il fiato sospeso gli investitori.





I dati più recenti sul mercato del lavoro e sull'inflazione saranno disponibili solo il mese prossimo. Ciononostante, le preoccupazioni riguardanti la qualità degli ultimi numeri economici, sommate alle dichiarazioni rigorose dei membri della Federal Reserve (la FED), hanno fatto sbiadire le attese di un taglio dei tassi di interesse già a dicembre. La politica monetaria restrittiva sembra destinata a perdurare, frustrando le speranze di una rapida inversione di rotta.

I mercati asiatici hanno aperto la settimana in un clima di estrema cautela. Il dollaro ha segnato un leggero rialzo, mentre l’acuirsi di una delicata disputa diplomatica tra Cina e Giappone ha pesantemente influenzato le azioni a Tokyo. La tensione è cresciuta a tal punto da colpire direttamente i titoli legati al commercio e al turismo.

Dopo che la Cina ha sconsigliato ai suoi cittadini di viaggiare in Giappone, diversi titoli di società sensibili al turismo hanno registrato cali notevoli:

- Le azioni della società madre di Muji, Ryohin Keikaku, hanno subito perdite attorno al 10%;

- L'operatore di grandi magazzini Isetan Mitsukoshi ha registrato un calo azionario di circa il 10%;

- La società di cosmetici Shiseido ha anch'essa visto una contrazione pari a circa il 10%.





La disputa è divampata in seguito alle dichiarazioni della Primo Ministro giapponese, Sanae Takaichi, che aveva avvertito i legislatori come un eventuale attacco cinese a Taiwan potesse mettere a repentaglio la sopravvivenza del Giappone, suggerendo la possibilità di una risposta militare. Per cercare di ristabilire la calma, i media giapponesi hanno riportato che un diplomatico di alto livello si recherà in Cina lunedì.

A complicare ulteriormente il quadro, un altro annuncio ha agitato il mercato obbligazionario giapponese: i piani per un pacchetto di stimolo governativo massiccio. Questo intervento, che vale 110 miliardi di dollari, mirato a sostenere l'economia interna, ha esercitato una forte pressione sui bond giapponesi. Il panorama finanziario appare così intrecciato tra le aspettative sulla crescita trainata dall’AI, la politica aggressiva della FED e i crescenti rischi geopolitici in Asia, delineando un contesto di estrema volatilità globale.