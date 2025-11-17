Intesa Sanpaolo sblocca 10 miliardi per le PMI: l'arma segreta per la crescita competitiva



Sono state finalizzate operazioni di finanza strutturata per un valore complessivo superiore ai 10 miliardi di euro. Di questa cifra impressionante, oltre 2 miliardi sono stati erogati solo nei primi nove mesi del 2025. Non si tratta solo di credito, naturalmente: negli ultimi anni, sono state portate a termine più di 35 operazioni, includendo complesse fusioni e acquisizioni (M&A) e debutti in borsa (IPO). Questo modello di supporto è indirizzato in modo mirato. Intesa Sanpaolo ha identificato oltre 6.000 PMI che, per la loro dimensione e il valore potenziale, sono considerate pronte a intraprendere percorsi di sviluppo ambiziosi. L'accesso a questi mercati, un tempo complesso e pieno di barriere, oggi viene semplificato grazie a una sinergia operativa senza precedenti nel panorama bancario italiano. A fare la vera differenza è la stretta collaborazione tra la Divisione Banca dei Territori e la Divisione IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB).



Questa unione strategica permette di offrire alle PMI quegli strumenti finanziari sofisticati che prima erano a esclusivo appannaggio dei grandi gruppi industriali. Si pensi alle Offerte pubbliche iniziali e alle operazioni di fusione e acquisizione: opportunità vitali per la trasformazione aziendale e l'espansione internazionale.

La Banca dei Territori serve una base clienti vastissima: 250.000 PMI sono sotto il suo ombrello. Fino al 30 settembre 2025, la divisione ha erogato 36 miliardi di euro in nuovo credito sia a famiglie sia a piccole e medie imprese, dimostrando un ruolo cruciale nell'economia reale del Paese. Per rendere tutti questi servizi concretamente accessibili, l'istituto bancario ha creato una struttura dedicata e altamente specializzata. Oltre 70 Investment Banker formano il cuore di questa squadra. Sono organizzati in modo capillare e specifico. - tre team territoriali;

- cinque desk specialistici:

- M&A;

- ECM;

- Structured Finance;

- Capital Structure Solutions;

- Post Closing.



Questa organizzazione interna garantisce una copertura completa: si va dalla prima consulenza strategica fino alla fase successiva alla chiusura dell'operazione.

Il futuro del progetto prevede ulteriori passi avanti significativi. È stato annunciato un roadshow che prenderà il via nel 2026, interamente focalizzato sul nuovo modello di advisory, per portare la conoscenza direttamente sul territorio. Parallelamente, prosegue con forza la collaborazione con Elite di Euronext. Già ora, più di 500 imprese clienti della Divisione Banca dei Territori hanno aderito a questo percorso formativo e di crescita accelerata. L'attuale scenario economico presenta diverse incertezze, ciononostante, le PMI italiane sanno perfettamente di dover superare gli strumenti finanziari tradizionali, guardando a nuove vie di sviluppo che includano la finanza straordinaria e gli investimenti mirati. Stefano Barrese ha evidenziato come Intesa Sanpaolo agisca da ponte fondamentale tra l'economia reale e il mondo della finanza.



L'impegno è quello di accompagnare gli imprenditori nella progettazione delle strategie di crescita migliori, sempre con un approccio sostenibile e orientato al lungo periodo. Le sinergie interne al Gruppo permettono di proporre la corporate finance alle piccole e medie imprese attraverso un modello unico in Italia. L'obiettivo primario rimane quello di rendere le PMI sempre più competitive, supportandone la crescita in ogni possibile scenario economico, consolidando il ruolo della banca nel sostegno al tessuto produttivo nazionale.