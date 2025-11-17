Inflazione Italia, la grande frenata: a ottobre -0,3% su mese e +1,2% su anno



Questa transizione rapidissima ha avuto un impatto immediato sul dato aggregato.

Anche gli alimentari non lavorati, come frutta e verdura, hanno contribuito in modo determinante alla discesa dell'inflazione complessiva. La loro crescita su base annua si è ridimensionata sensibilmente, passando dal +4,8% al +1,9%. Nonostante queste influenze, bisogna considerare che alcuni settori hanno mostrato una resilienza dei prezzi. Per esempio, i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona hanno accelerato, salendo dal +3,1% al +3,3% nello stesso periodo. Per di più, la flessione dei prezzi degli energetici non regolamentati è stata meno intensa, passando da -5,2% a -4,9%.

Il rallentamento generale dell'inflazione si riflette in modo tangibile anche sui costi del cosiddetto "carrello della spesa". I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona sono scesi a un tasso annuo del +2,1%, partendo dal +3,1% di settembre. Una dinamica simile si osserva per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto, la cui crescita annua si è stabilizzata anch'essa al +2,1%.





Un elemento chiave per comprendere lo stato di salute dell'economia è l'analisi dell'inflazione di fondo, che viene calcolata escludendo le componenti più volatili come energia e alimentari freschi. Anche questo indicatore cruciale ha registrato una lieve decelerazione, scendendo dal +2,0% al +1,9%. Se si considerano solo i beni energetici esclusi dal calcolo, il tasso è comunque diminuito, passando dal +2,1% al +1,9%. Questi numeri suggeriscono che le pressioni sui prezzi sottostanti si stanno allentando gradualmente, un segnale positivo di stabilità economica.

Analizzando la variazione mensile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC), al lordo dei tabacchi, ha evidenziato una contrazione del -0,3% rispetto a settembre. Questa variazione congiunturale negativa è stata guidata dalla diminuzione dei prezzi in diversi settori:

- Energetici regolamentati, con un ribasso del -6,4%;

- Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, in calo dell' -1,1%;

- Energetici non regolamentati, con un meno -0,6%;

- Servizi relativi alle comunicazioni e Servizi relativi ai trasporti, che hanno registrato entrambi un -0,3%.





Tuttavia, i prezzi dei Servizi relativi all'abitazione sono saliti in misura contenuta, segnando un +0,3% su base congiunturale.

Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni ha continuato ad ampliarsi, con i prezzi dei beni che attenuano la loro crescita tendenziale (da +0,6% a +0,2%) e quelli dei servizi che mantengono una crescita stabile al +2,6%. Conseguentemente, il divario è salito a +2,4 punti percentuali, in aumento rispetto ai +2,0 punti percentuali del mese precedente.

Riguardo alle proiezioni future, l’inflazione acquisita per tutto il 2025 è pari al +1,6% per l’indice generale. Per la sola componente di fondo, il valore acquisito si mantiene al +1,9%. Il dato europeo, misurato tramite l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), ha confermato la tendenza al rallentamento dell'Italia, registrando una variazione su base annua del +1,3%, un decremento rispetto al +1,8% del mese precedente. L'indice per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, ha chiuso il mese di ottobre con una variazione tendenziale del +1,1%.



