Nikkei 225 a 50.324 punti: perché la paura della Cina affonda il retail in Giappone



Pechino ha elevato il tono nei confronti di Tokyo, avvertendo duramente la nazione nipponica di non intervenire sulla delicatissima questione Taiwan, un argomento che ha il potere di destabilizzare l'intera regione asiatica. Non solo: parallelamente a questo monito è arrivato un avvertimento diretto ai cittadini cinesi riguardo ai viaggi in Giappone. Questa mossa, che ha implicazioni economiche dirette, ha immediatamente colpito i settori più esposti all'interscambio turistico.

La caduta dei titoli è stata immediata e significativa. Mentre un diplomatico giapponese si preparava a visitare la Cina, nel tentativo di allentare le tensioni e aprire canali di dialogo, gli investitori hanno preferito vendere massicciamente le azioni delle compagnie aeree e dei grandi magazzini. I ribassi per le principali azioni legate ai viaggi sono risultati drammatici, un segnale evidente della preoccupazione per un blocco degli arrivi.

Osserviamo le perdite nel comparto aereo: - Japan Airlines ha perso il 3,8%; - ANA Holdings ha ceduto il 3,1%.





Questo scenario di incertezza ha generato un vero e proprio campanello d'allarme anche nel settore dei beni di consumo, un comparto che dipende pesantemente sia dal potere d'acquisto interno sia dal flusso di acquirenti internazionali, spesso provenienti proprio dalla Cina. Le aziende legate al consumo, dai marchi di abbigliamento alla tecnologia, hanno subito le maggiori pressioni. Le flessioni sono state ampie, oscillando tra il 3,2% e un pesante 11,3%.

Queste sono state le performance peggiori registrate tra le principali società del comparto consumer-related: - Fast Retailing ha registrato una perdita importante; - Isetan Mitsukoshi ha visto i suoi titoli scendere; - Oriental Land, gestore di parchi tematici, è stato penalizzato dal calo del turismo; - Ryohin Keikaku ha affrontato un pesante ribasso; - Sony Group, colosso dell'elettronica e dell'intrattenimento, è entrato in sofferenza.

Queste discese brusche evidenziano senza ombra di dubbio quanto la stabilità regionale sia il vero pilastro della prosperità del mercato giapponese.



Qualsiasi frizione diplomatica, soprattutto se legata alla potente Cina, si traduce immediatamente in un costo notevole per i bilanci aziendali.

Questo quadro generale di tensione si è sovrapposto a dati economici interni che, ciononostante, non sono riusciti a rassicurare del tutto gli investitori. L’economia nipponica ha mostrato segnali di difficoltà. Si è registrata infatti una contrazione del Prodotto Interno Lordo (PIL) su base trimestrale pari allo 0,4% nei tre mesi fino a settembre.

Il dato è un'inversione di rotta netta e preoccupante rispetto all'espansione dello 0,6% osservata nel trimestre precedente. La notizia economica ha offerto un piccolo spiraglio di ottimismo in un contesto altrimenti complesso. L’arretramento del PIL è stato meno grave di quanto temuto dalla maggior parte degli economisti, i quali avevano previsto un declino più marcato, stimato intorno allo 0,6%. La lieve contrazione, comunque, conferma le difficoltà del Giappone nel mantenere un ritmo di crescita costante e robusto nel lungo periodo.









Clicca per ingrandire l'immagine

