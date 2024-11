L'Osservatorio Permanente Giovani-Editori compie 25 anni: formazione critica e consapevolezza



L'Osservatorio Permanente Giovani-Editori (OPGE) festeggia il suo venticinquennale, rafforzando l'impegno nella formazione dei giovani italiani alla media literacy e alla cittadinanza consapevole.

Media Literacy e Pensiero Critico: un'eredità di 25 anni

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha elogiato l'OPGE per il suo contributo alla formazione del pensiero critico tra i giovani. L'iniziativa "Il Quotidiano in Classe", giunta alla sua 25esima edizione, coinvolge quasi un milione di studenti delle scuole superiori italiane, offrendo loro accesso a diverse fonti di informazione come Corriere della Sera, la Repubblica e Il Sole 24 Ore. Questo approccio multi-prospettiva stimola il dibattito e favorisce lo sviluppo di un pensiero autonomo e responsabile. L'OPGE fornisce strumenti per analizzare le informazioni, distinguendo fatti da opinioni, e promuovendo una lettura critica delle notizie. Lo sviluppo di questa competenza è fondamentale per affrontare le sfide della società contemporanea, soprattutto nell'era digitale.

Formazione economico-finanziaria e consapevolezza ambientale

Oltre alla media literacy, l'OPGE si impegna anche nella promozione dell'economic and financial literacy attraverso il progetto "Young Factor", nato nel 2014 in collaborazione con Intesa Sanpaolo e UniCredit. Il progetto offre agli studenti strumenti per comprendere il mondo economico e finanziario, preparandoli a gestire in modo responsabile il proprio futuro. La formazione include incontri con giornalisti ed esperti del settore bancario. In parallelo, il progetto "E-Project", realizzato con Enel, sensibilizza gli studenti sulle tematiche ambientali ed energetiche, incoraggiandoli a passare dalla critica alla proposta di soluzioni concrete per la sostenibilità. Questo programma di educazione ambientale mira a sviluppare una consapevolezza critica del cambiamento climatico e fornire gli strumenti per affrontare attivamente questa sfida globale.

Il progetto "Doubt and Debate" e l'importanza dell'intelligenza umana

L'OPGE ha lanciato "Doubt and Debate", un progetto internazionale e multimediale con Tim come main partner in Italia. Il progetto offre accesso a lezioni dinamiche e contenuti esclusivi grazie a collaborazioni con importanti media internazionali come CNN, The New York Times e El País. Il Presidente Andrea Ceccherini ha sottolineato l'importanza di investire nell'intelligenza umana, ponendo l'uomo al centro e la tecnologia al suo servizio, in contrapposizione alla crescente centralità dell'AI. L'obiettivo rimane quello di promuovere un pensiero critico e una cittadinanza attiva, preparando le giovani generazioni a un futuro complesso e in continua evoluzione, un futuro dove la capacità di analizzare criticamente le informazioni risulta fondamentale. Questo progetto internazionale si inserisce in una strategia più ampia che punta a formare individui consapevoli e responsabili.