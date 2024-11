Eccellenze italiane: Chiesi conquista la top 25 del World Great Place to Work



Per la prima volta, un'azienda italiana entra nella classifica dei 25 migliori ambienti di lavoro al mondo. Chiesi, gruppo biofarmaceutico di Parma, si distingue per l'impegno verso i propri dipendenti e un'eccellente cultura aziendale.

Chiesi: un modello di successo

Giuseppe Accogli, CEO di Chiesi Group, ha espresso grande orgoglio per questo risultato. L'azienda, con oltre 7000 dipendenti, più della metà donne, punta sul benessere dei collaboratori e su una cultura inclusiva che favorisce la crescita professionale. Questo successo, secondo Accogli, dimostra l'impatto positivo di politiche aziendali mirate e di un team coeso. Il loro impegno crea un ambiente di lavoro stimolante e positivo, dove le persone danno il massimo del loro potenziale. Questa realtà dimostra che l'innovazione e la crescita aziendale vanno di pari passo con la soddisfazione e il benessere dei dipendenti.

La classifica World’s Best Workplaces: un panorama globale

La classifica, stilata da Great Place to Work, si basa sulle opinioni di oltre 7,4 milioni di collaboratori in tutto il mondo. Gli Stati Uniti dominano la classifica, con oltre la metà delle aziende in top 25. La Germania segue con il 16%, mentre Regno Unito, Irlanda, Francia, Italia e Liechtenstein si dividono il restante 28%, con una sola azienda per nazione. DHL Express, azienda tedesca, si aggiudica il primo posto. Hilton e AbbVie completano il podio.

Fiducia e equità: i pilastri del successo

Le aziende in classifica si distinguono per elevati livelli di fiducia tra dipendenti e dirigenza. Questo fattore influisce positivamente sull'innovazione: dipendenti fiduciosi partecipano maggiormente allo sviluppo aziendale. L'equità nelle promozioni è un altro elemento chiave; tre su quattro dipendenti delle aziende in classifica percepiscono le promozioni come giuste, a differenza di quanto accade nelle aziende non presenti nella lista. Un dato di sicuro interesse per le imprese che vogliono migliorare il loro ambiente lavorativo.

Alessandro Zollo: l'importanza della fiducia

Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia, sottolinea l'importanza della fiducia come fattore chiave per la creazione di un ambiente di lavoro eccellente. Organizzazioni che ascoltano i propri dipendenti e si adattano alle loro esigenze creano ambienti migliori, migliorando la qualità di vita professionale. L’ingresso di Chiesi nella classifica è un risultato storico per l'Italia, un esempio positivo per altre aziende italiane. Questo successo dovrebbe motivare le altre imprese ad investire nella creazione di ambienti di lavoro positivi e stimolanti.