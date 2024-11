Calo dei tassi: mutui e finanziamenti alle imprese più accessibili



Ottobre 2025 segna un'importante diminuzione dei tassi di interesse, con ricadute positive su mutui e finanziamenti alle imprese. Il rapporto Abi evidenzia un trend positivo, offrendo un quadro incoraggiante per l'economia italiana. Il costo dei prestiti sta diminuendo sensibilmente, aprendo nuove opportunità per famiglie e aziende.

Tassi mutui in discesa

Secondo i dati Abi, il tasso medio sui nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni è sceso a ottobre al 3,28%, rispetto al 3,31% di settembre e al 4,42% di dicembre 2023. Questa diminuzione, significativa per le famiglie italiane, riflette l'effetto del taglio dei tassi da parte della Bce. L'accesso al credito per l'acquisto della casa è quindi diventato più facile, favorendo il mercato immobiliare.

Finanziamenti alle imprese più convenienti

Non solo i mutui, anche i finanziamenti alle imprese registrano un calo significativo. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento è diminuito di un punto percentuale, passando dal 5,45% di dicembre 2023 al 4,60% di ottobre 2024. Questa riduzione, pari allo 0,30% tra settembre e ottobre, contribuisce a sostenere la crescita economica, agevolando gli investimenti delle aziende italiane. Giancarlo Torriero, vice direttore generale vicario dell'Abi, ha sottolineato l'importanza di questo trend positivo per la ripresa economica.

Prospettive future e tassi di mercato

L'Abi analizza anche i tassi di mercato, rilevando un Euribor a 3 mesi in media del 3,04% nei primi 14 giorni di novembre (3,17% a ottobre), con una diminuzione di 13 punti base. Il confronto con il valore massimo di ottobre 2023 evidenzia una riduzione di ben 96 punti base. Anche i tassi Irs a 10 anni (rilevanti per i mutui) e quelli dei BTP a 10 anni mostrano un andamento discendente, sebbene con variazioni più contenute. L'analisi dei futures suggerisce che ulteriori tagli dei tassi potrebbero verificarsi a breve; la situazione attuale induce ad un moderato ottimismo.

Secondo Giancarlo Torriero, un ulteriore taglio dei tassi è auspicabile e contribuirebbe a dare maggiore certezza agli investitori, stimolando ulteriormente l'economia. Un allentamento della politica monetaria è ritenuto fondamentale per creare un clima favorevole alla crescita.